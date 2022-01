Vaccini, il camper va davanti alle scuole. Giani: “Spingiamo la campagna pediatrica”

“Lunedì attiveremo il camper delle vaccinazioni. In estate era davanti alle spiagge, questa volta davanti alle scuole. Partiremo dalle 12 alle 14 dal “Martin Luther King” di via Canova a Firenze, e renderemo nota la programmazione giorno per giorno prima su Firenze e poi a livello regionale. Ringrazio per la collaborazione il direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, dottor Pellecchia”.

Lo ha annunciato dallo spazio Pimpa del Mandela Forum di Firenze, “dove cinque linee alimentano maggiormente la vaccinazione pediatrica”, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che questa mattina ha fatto il punto con la stampa sulla campagna vaccinale anti Covid di bambine e bambini dai 5 agli 11 anni.

“L’obiettivo è quello di ampliare il più possibile la vaccinazione dei più piccoli, che ci rendiamo conto essere a circa il 25-30%, ma che dobbiamo portare a un livello sempre più alto per arrivare alla cosiddetta immunità di gregge”, ha spiegato Giani, sottolineando: “stamattina l’hub del Mugello, esclusivamente dedicato ai più piccoli, è in funzione per assicurare fino a 361 vaccinazioni ogni giorno. Contemporaneamente abbiamo passato 13 mila dosi all’hub dei Fraticini che da domattina saranno esclusivamente dedicati a questa fascia di età”.

La spinta alle vaccinazioni pediatriche ha un “triplice effetto” ha detto il presidente: “Protegge i più piccoli, impedisce quel percorso di contagio verso le famiglie, garantisce quella estensione del plateau dell’immunità di gregge che ci vede ormai sopra l’86%, considerando il totale della popolazione, e che è la vera difesa dal virus”. Sulla capacità di protezione dei vaccini rispetto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2, Giani ha detto: “i risultati cominciano ad arrivare perché ormai questa, dopo 12 di crescita, sarà la prima settimana in cui il virus manifesta una discesa che io computo nell’ordine del 15%. Anche oggi, come ieri, 11 mila contagiati, rispetto al picco del 4 gennaio con 18868 contagi”.