“Valdambra da Vivere”: al via la seconda edizione 

Torna, dopo la prima e fortunata edizione dello scorso anno, Valdambra da Vivere, una manifestazione all’insegna di sport, natura ed enogastronomia.

L’appuntamento è per il 7, 8 e 9 ottobre, giorni in cui il nostro territorio sarà animato da numerose iniziative. Per gli sportivi saranno due i principali appuntamenti, Valdambra Ultratrail e Valdambra Trekking, mentre per gli appassionati di buon cibo l’evento da non perdere sarà Valdambra Wine&Food.

“L’enogastronomia è senza dubbio uno dei fiori all’occhiello dell’economia locale, come del resto lo è il turismo – afferma Nicola Benini, sindaco di Bucine – E’ partendo da questi due settori e grazie al coinvolgimento, alle iniziative e al supporto di operatori, strutture ricettive, ristoranti, associazioni e

pro loco, che possiamo dar vita a iniziative importanti di promozione del nostro territorio. “Valdambra da Vivere” è un esempio concreto di come programmando, condividendo e lavorando in sinergia si possa valorizzare e promuovere un territorio e i suoi prodotti. Forti del successo della prima edizione, ci apprestiamo ad inaugurare la seconda sempre più convinti del potenziale che Bucine e la Valdambra hanno come destinazione turistica”.

Valdambra Ultratrail è l’evento sportivo nazionale di Trail Running organizzato dal Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano in collaborazione con WeLoveInsulina Team ASD che, con li suoi itinerari, differenti per lunghezza chilometrica e impegno fisico, metterà a dura prova i circa 500 atleti attesi da tutta Italia. I diversi percorsi offriranno un’occasione unica di poter toccare e apprezzare in una sola volta i luoghi più suggestivi della Valdambra.

Il Trekking “Tra Valdichiana e Valdambra” invece, in collaborazione con la Proloco di Civitella, propone un’escursione nel territorio adatta anche ai meno esperti, ripercorrendo il tracciato della “Marcia della pace” con partenza da Civitella in Valdichiana, passando dalla Cornia ed arrivo a San Pancrazio; durante e al termine del percorso degustazioni di prodotti del territorio.

Valdambra Wine&Food si presenta come l’appuntamento enogastronomico, organizzato in collaborazione con Strade del Vino Terre d’Arezzo, nel quale sarà possibile degustare vino, birra, olio e prodotti tipici toscani come salumi, pane e formaggi. Le cantine, i ristoratori, le strutture agrituristiche e i produttori del Comune di Bucine saranno i protagonisti di questo fine settimana all’insegna del gusto.