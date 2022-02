Valdarno, truffatori sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri della Compagnia di S. Giovanni V.no

Dopo le indagini concluse nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno inferto un nuovo colpo a quella che è ormai diventata un fenomeno sempre più caratterizzante la nostra epoca, quello delle truffe via web ( così dette e-frauds ), o comunque mediante strumenti elettronici.

Si tratta dell’ennesima operazione antifrode dei Carabinieri valdarnesi, in un momento storico in cui, parallelamente alla crescita dei volumi di acquisto sul web, in tutta Italia si sono esponenzialmente moltiplicate le truffe consumate attraverso la rete, ove purtroppo spesso i cittadini, in perfetta buona fede, fanno un uso imprudente dei propri documenti di identità, o dei propri strumenti di pagamento elettronici quali carte di credito e prepagate.

L’interazione a distanza – praticamente inevitabile in tempi di pandemia – sfortunatamente pare infatti rendere più spregiudicati i malintenzionati, oltre che più vulnerabili le vittime designate. Numerosissimi i casi del genere denunciati negli ultimi mesi. A tal riguardo, emerge ancora una volta la necessità che i cittadini valutino con attenzione tutte quelle situazioni in cui si trovano di fronte ad offerte troppo convenienti, o interlocutori stranamente insistenti , dietro le quali spesso si celano malintenzionati dediti alle truffe.

Con le odierne operazioni, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno smascherato due veri e propri professionisti delle truffe, “specializzatisi” nel campo delle assicurazioni false. In entrambi i casi, da parte degli investigatori è stato infatti evidenziato il medesimo modus operandi, ormai tristemente “ricorrente” nelle indagini incentrate su questo genere di delitti: la pubblicazione di un inserto su una piattaforma digitale di vendite online, proponendo in vendita un contratto assicurativo, a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Le indagini dei Carabinieri di Montevarchi e Castelnuovo dei Sabbioni stavolta, però, hanno consentito di denunciare due uomini già noti per analoghi fatti, presunti rei per aver messo in commercio online un prodotto assicurativo contraffatto (assicurazione auto), riproducendo marchi e loghi di due notissime compagnie di assicurazioni, ed inducendo le parti offese – due 70enne abitanti rispettivamente a Montevarchi e a Cavriglia – a inoltrare tramite bonifico la somma richiesta (in entrambi i casi, circa 400 € ) a titolo di saldo del relativo premio.

Ai malcapitati è stato quindi recapitato a casa un tagliando assicurativo contraffatto, in tutto e per tutto identico agli originali. Tanto che, per alcuni mesi, gli stessi hanno circolato con le proprie autovetture, salvo poi, al primo controllo alla circolazione da parte delle Forze dell’Ordine, appurare il reale stato di cose. A quel punto, resisi conto del raggiro, non è restato che rivolgersi ai Carabinieri, i quali, partendo dalle informazioni fornite dalle vittime in sede di denuncia, sono riusciti a ricostruire il circuito truffaldino.

Dopo una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, infatti, gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei truffatori, che sono stati deferiti per truffa in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.

Arezzo, 15 febbraio 2022