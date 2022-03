Valdichiana: Confermata la Chianina Ciclostorica

La Chianina confermata tra gli eventi maggiormente capaci di esprimere lo spirito e i valori del ciclismo storico. La ciclostorica di Marciano della Chiana, giunta all’ottava edizione, è stata nuovamente riconosciuta tra le manifestazioni d’eccellenza consigliate dal Ciclo Club L’Eroica per vivere esperienze di qualità in termini di cultura sportiva, scoperta del territorio e aggregazione.

L’appuntamento, in programma da venerdì 10 a domenica 12 giugno, potrà dunque continuare a fregiarsi del titolo di “Evento amico” de L’Eroica che, da venticinque anni, è il punto di riferimento mondiale per tutti gli appassionati di ciclismo storico.

Questo riconoscimento rappresenta un motivo di particolare orgoglio per La Chianina che nacque nel 2015 proprio con la volontà di esportare in Valdichiana il modello della più celebre ciclostorica del Chianti, portando anno dopo anno una colorata carovana di biciclette storiche e di maglie di lana alla scoperta della vallata sulle sue strade bianche, tra i suoi borghi e tra i suoi paesaggi più suggestivi.

La genesi della manifestazione fu sostenuta dallo stesso Giancarlo Brocci, fondatore de L’Eroica, che ha da sempre dimostrato la propria vicinanza a questa ciclostorica attraverso la costante partecipazione alla pedalata e ai suoi eventi collaterali. “La Chianina è tra i figli più belli de L’Eroica”, ha spesso ribadito lo stesso Brocci per parlare di un evento che ha dimostrato capacità di avvicinare al ciclismo e di consolidare una comunità di appassionati che a Marciano della Chiana trovano un luogo dove ritrovarsi, condividere la passione per le due-ruote e divertirsi.

L’inserimento nel Ciclo Club L’Eroica rispecchia la bontà e la qualità del progetto, fornendo a La Chianina risalto e visibilità internazionale. Questo club è stato infatti costituito per tenere unita una comunità di appassionati di ciclismo di tutto il mondo e per stimolare esperienze di amicizia, sport e scoperta del territorio, proponendo la partecipazione agli eventi più affini a questo spirito. Per informazioni e iscrizioni alla ciclostorica della Valdichiana è possibile visitare il sito www.lachianina.org.

«La Chianina – ricorda Roberto Apolloni, presidente dell’associazione La Chianina Asd, – nasce per far vivere un’esperienza capace di unire lo sport, la passione per il ciclismo, l’amicizia, il divertimento e la scoperta del territorio, proponendo un modello che trova le sue radici e la sua ispirazione ne L’Eroica. La nostra intenzione è di tener fede a questo spirito e a questi valori e, di conseguenza, il riconoscimento come “Evento amico” del Ciclo Club L’Eroica continua ad essere un motivo di soddisfazione e di orgoglio».