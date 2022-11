Venerdì la sezione “Chimera” di Ancora Italia incontra Arezzo e Provincia

“Venerdì 18 Novembre alle ore 18:00 presso il Garden Hotel a Battifolle (AR) la sezione “Chimera” di Ancora Italia per la provincia di Arezzo, costituitasi nel maggio 2022, organizza un incontro con i dirigenti nazionali del partito per i propri iscritti e militanti, ma anche per tutti i simpatizzanti, gli esponenti delle altre componenti della coalizione e tutti i cittadini interessati.

Saranno ospiti della serata:

Antonello Cresti, Vice Presidente Ancora Italia; Veronica Colaianni, dirigente nazionale Ancora Italia; Gabriele Gori, Ancora Italia Firenze.

Ancora Italia è il partito fondato da Francesco Toscano che si pone l’obiettivo di dar nuovamente voce all’interesse nazionale nel segno del recupero dei valori sanciti dalla nostra carta costituzionale e al di sopra degli “artefatti” schieramenti di “destra” e “sinistra”, non più sufficienti a spiegare la realtà politica contemporanea.

Ad Arezzo Ancora Italia ha registrato una forte crescita di adesioni e si presenta nel territorio con l’intenzione di realizzare un nuovo modo di fare politica, basata sui valori e a difesa dell’interesse collettivo.

La serata del 18 novembre si presenta come un incontro informativo-riflessivo che, dopo l’ entusiasmante esperienza della campagna elettorale con ottimo risultato nel territorio provinciale, ha lo scopo di rinsaldare le fila e di programmare il lavoro per le prossime attività politiche e culturali nella provincia di Arezzo. Al termine sarà possibile partecipare all’apericena, solo su prenotazione tramite contatti in locandina. Vi aspettiamo numerosi!”