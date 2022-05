“Verde Urbano e Cambiamenti Climatici”: venerdì 27 maggio all’Auditorium “Guido d’Arezzo”

In un convegno le “linee guida” per amministrazioni comunali sempre più sostenibili e “green”

Sono a tutti noti i benefici per coloro i quali vivono in città alberate, ricche di verde, soprattutto in epoca di cambiamento climatico. Per mitigare gli effetti nocivi delle avversità meteoriche quali ad esempio temperature estive da record e piogge particolarmente violente, le amministrazioni comunali devono dunque attuare politiche di gestione particolari favorendo la piantagione di alberi, la cura di quelli esistenti, la cura dei prati e di tutta la vegetazione. Di tutto questo si parlerà domani venerdì 27 maggio presso l’Auditorium “Guido d’Arezzo” nell’ambito del convegno “Verde Urbano e cambiamento climatico”, organizzato dal Comune di Arezzo in collaborazione con l’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini.

Introdotti dal sindaco Alessandro Ghinelli, dall’assessore all’ambiente Marco Sacchetti e dall’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi, vari saranno i temi affrontati dal convegno, dai benefici in termine di salute e benessere per i cittadini derivanti dal verde urbano, alle relazioni intercorrenti fra pianificazione, progettazione del verde e cambiamento climatico, ai principali concetti “guida” per renderlo più efficiente e resiliente agli effetti del cambiamento stesso. Tra i relatori, il Professor Francesco Ferrini dell’Università di Firenze, i Direttori degli uffici Verde pubblico di Padova Ciro Degl’Innocenti e di Scandicci Paolo Bellocci e il Dott. Mugnai dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Arezzo.

Grazie al coinvolgimento dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, protagonisti dell’evento saranno anche gli studenti degli Istituti “Vegni” delle Capezzine, “Fanfani-Camaiti” di Pieve S. Stefano e “Buonarroti – Fossombroni” di Arezzo, che presenteranno lavori in argomento realizzati nelle rispettive scuole. Il Convegno, realizzato in collaborazione con gli Ordini Professionali provinciali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, nonché dei Collegi dei Geometri, dei Periti Agrari e degli Agrotecnici e con l’Ufficio Scolastico Provinciale, è aperto alla cittadinanza. Sponsor dell’evento è T.L.F., azienda leader nella produzione di giochi e arredo per i parchi con sede a Corsalone (AR). Un contributo ancje dalla sezione aretina del Garden Club, che curerà l’addobbo della sala nella quale si svolgerà il convegno.