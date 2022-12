Videomapping, zipline, realtà virtuale: gli eventi a Cortona per il ponte dell’Immacolata

Ripartono le iniziative di «Natale di stelle», la rassegna di eventi si appresta ad offrire numerose attrazioni nel lungo ponte dell’Immacolata. Dopo l’anteprima del giorno dell’inaugurazione, questo giovedì 8 dicembre i proiettori del videomapping sono pronti per regalare grandi emozioni.

Lo show di immagini elaborate grazie ad un algoritmo di intelligenza artificiale «open source» si terrà alle 18 in piazza della Repubblica nel giorno dell’Immacolata, ma anche venerdì 9 e sabato 10 dicembre. Lo spettacolo viene proiettato sulla facciata del palazzo comunale. Il municipio prima si veste con decorazioni naif, per poi entrare in un turbine di immagini e opere d’arte dal Rinascimento al Futurismo.

È la prima volta che viene utilizzato l’algoritmo studiato dal Laboratorio di robotica cognitiva dell’Università di Monaco di Baviera. Questa risorsa «open source» è stata utilizzata dal «Movimento Creative Label» composto da Simone Pucci e Cesare Discepoli con le musiche originali di Manuele Petrucci.

Giovedì 8 Cortona apre le attività con i laboratori e mercatino «Arteviva», dalle 15 in piazza Garibaldi saranno protagonisti i partecipanti al progetto «Vita indipendente» di Koiné. Alle 17 in centro si esibisce la «Girlesque street band». A palazzo Ferretti si inaugura la mostra collettiva dei soci del Fotoclub Etruria «Attraverso i nostri sguardi».

Venerdì 9 appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi con «Christmas Lab» i laboratori dedicati ai bambini di Aion Cultura, alle 19 in piazza Signorelli spazio ai libri con Manuela Violi e «La primavera torna sempre con le viole», Luca Fedeli e «Nato tre volte» e Barbara Martino con «Ho un sogno sospeso». La rassegna organizzata da Cautha prevede letture di Rita Adreani e gli interventi di Francesca Scartoni, Maria Saccà e Fabio Bidi.

Sabato 10 dalle ore 11 appuntamento al parco «Emanuele Petri» di Camucia con lo «Sheepdog day» con Mattia Monacchini i suoi border collie con greggi di pecore e capre. Alle ore 15 un altro intrattenimento per bambini in piazza Garibaldi con la «Virtual Reality Zone».

Domenica 11 appuntamenti anche a Terontola con «Un giorno di Magia» fra renne e strenne. Dalle 14.30 a in piazza Garibaldi dalle 15 laboratorio per bambini con Rosy Avoscan. Alle 21 in piazza Signorelli si apre la rassegna musicale «Note di vino a Natale», organizzato da Strada del vino e Cortona Doc con Francesco e Michele Croese al violino e clavicembalo dedicato a Vivaldi e Bach, splendori del Barocco. Per info costi e prenotazioni 379 2438585.

La Zipline, la teleferica panoramica con partenza dai giardini del Parterre, riapre da questo pomeriggio alle ore 15 e sarà attiva ogni giorno fino a domenica con orario 10-12 e 13-22. Per tutto il ponte, Cortona ti aspetta con i mercatini natalizi, i musei e le mostre.