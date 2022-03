Vladimir Putin: “non siamo responsabili dell’aumento dei prezzi del gas”

di Stefano Pezzola

“Stanno scatenando una guerra economica al nostro Paese e noi prenderemo misure per contrastarla. L’aumento dei prezzi del petrolio e del gas non è dovuto alla Russia, ma alle politiche dell’Occidente“, ha detto Vladimir Putin oggi nel corso di una riunione in videoconferenza con i suoi ministri (vedi link sotto)

https://www.youtube.com/watch?v=2DPMbE641uE

“La Russia e la Bielorussia sono tra i più grandi fornitori di fertilizzanti minerali nei mercati mondiali. Se continuano a creare problemi con i finanziamenti, le assicurazioni, la logistica, la consegna dei nostri prodotti, allora i prezzi, che sono già esorbitanti, cresceranno ancora” ha continuato.

“La Russia sta mantenendo tutti gli impegni presi in termini di approvvigionamento energetico. Non siamo responsabili dell’aumento dei prezzi. Anche il gas che viene trasportato nei metanodotti che attraversano l’Ucraina non è stato bloccato. Le forniture di petrolio russo al mercato statunitense non superano il 3 per cento, si tratta di una quantità trascurabile ed i loro prezzi stanno crescendo. Si nascondono dietro queste decisioni per ingannare ancora una volta la propria popolazione” ha concluso.

Dall’inizio dell’invasione in Ucraina, Vladimir Putin si è concesso raramente alle telecamere.

Dapprima il video in cui riscriveva la storia dell’Ucraina inventata da Lenin.

A seguire il messaggio alla Nazione con cui annunciava l’inizio delle operazioni militari.

Infine l’intervento con cui chiedeva ai soldati ucraini di ribellarsi contro il governo di “nazisti e drogati” guidato da Volodimyr Zalensky.