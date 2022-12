Volley: Club Arezzo piega Foiano con un netto 3 – 0

Partita senza storia quella che si sono aggiudicati i Botoli con un netto 3-0 ai danni della formazione di Foiano, i nero amaranto conquistano così la nona vittoria consecutiva.

In un pala itis sold out sono scesi in campo agli ordini di coach Morelli: Scortecci opposto in diagonale con Luatti al palleggio, Maggini e Amatucci schiacciatori, Ricci e Scarpato al centro con Nandesi A. libero.

Partenza sprint dei Botoli che mettono subito in campo il divario tecnico tattico delle due formazioni, la formazione di Foiano cede sotto ai colpi di Scortecci e compagni, i nero amaranto si aggiudicano il parziale per 25-11.

Secondo set più combattuto, gli aretini abbassano un pò la guardia e gli ospiti lottano punto a punto fino al 20 pari poi un’accelerazione sul finale decisiva porta il parziale nelle mani dei nero amaranto per 25-22.

Botoli che rientrano in campo nel migliore dei modi e grazie ad una organizzazione muro difesa molto ordinata ed efficace non lasciano spazio agli avversari che alzano bandiera bianca, gli aretini conquistano agilmente il set per 25-10.

Vittoria da tre punti che consolida la seconda posizione in classifica in coabitazione con la Sestese ad un solo punto da Firenze, prossima avversaria nello scontro al vertice.

” dovevamo conquistare una vittoria rotonda ed abbiamo centrato l’obiettivo ” commenta Luatti a fine gara ” adesso andiamo a giocarci le nostre carte a Firenze“.