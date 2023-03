5 consigli per imparare l’inglese partendo da zero (o quasi)

Imparare l’inglese può diventare una sfida, soprattutto per chi parte da zero, e per chi desidera riuscire a raggiungere un discreto livello di padronanza della lingua in un lasso di tempo accettabile. Di contro, con l’impegno e la costanza, è possibile acquisire una buona conoscenza dell’inglese, così da poter vantare una competenza preziosa nel proprio curriculum. In questo articolo, dunque, scopriremo insieme 5 consigli utili per iniziare un percorso di apprendimento destinato ad avere successo.

Immergersi nella lingua

Il primo consiglio è uno dei più importanti: immergersi completamente nella lingua. Ciò significa ascoltare la musica in inglese, guardare film e serie tv con l’audio originale, leggere libri e conversare con i madrelingua. In questa maniera, è possibile abituarsi ai suoni e alla pronuncia, espandere il vocabolario e acquisire una buona comprensione della lingua, accelerando i tempi. Inoltre, ci sono numerose opportunità per avere la possibilità di parlare con i madrelingua, ad esempio unendosi agli studenti stranieri.

Iscriversi ad un corso di inglese per principianti

Se si desidera imparare l’inglese in modo più strutturato, è possibile considerare l’idea di iscriversi ad un corso di inglese per principianti. Ci sono numerose opzioni disponibili, sia online che in presenza, che consentono di approfittare di insegnanti madrelingua ed esperti, in grado di guidare lo studente attraverso un programma personalizzato in base alle sue specifiche esigenze. Dalla grammatica alla pronuncia, passando per il listening, ogni aspetto importante verrà curato in modo professionale. In sintesi, si tratta della soluzione migliore per migliorare le proprie competenze linguistiche, anche se si parte da zero o quasi.

Fare pratica e conversare

Uno dei passi più difficili nell’apprendimento di una nuova lingua è la conversazione, in quanto richiede una certa prontezza, sia quando si ascolta, sia quando si parla. Ad ogni modo, l’apprendimento dell’inglese non può fare a meno di passare dal parlato, come fra l’altro sottolineerà ogni bravo insegnante. Se si sceglie il fai da te, non iscrivendosi ai corsi, è consigliabile sfruttare ogni opportunità che si presenta per conversare con i madrelingua. Lo si può fare anche online, frequentando le video-chat di settore.

Non sottovalutare la grammatica

Anche se può sembrare noiosa, e a prima vista superflua, in realtà la grammatica è fondamentale per acquisire una buona conoscenza dell’inglese, soprattutto quando si parte da zero. Conoscere le regole grammaticali aiuterà a parlare e a scrivere in modo più chiaro e preciso, creando una struttura mentale che permetterà di muoversi più agilmente, quando si cambia registro linguistico. La si può imparare sia nei corsi, sia studiando da soli sui libri o esercitandosi con i quiz online.

Il segreto è la costanza

Per apprendere l’inglese con successo, bisogna essere costanti e perseveranti. L’apprendimento di una lingua è un obiettivo che richiede tempo e dedizione: se si pensa di diventare bravi in poche settimane, c’è il rischio di incassare una bella delusione. Come detto, l’esercizio e la pratica quotidiana fanno la differenza, e i tempi di apprendimento dipenderanno sia dal proprio impegno e dalla propria indole, sia dal percorso scelto.