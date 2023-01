A.S.D. Terranuova Traiana: perfezionato l’accordo per il giocatore Tommaso Senzamici

ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo con Aquila Montevarchi 1902 srl per l’acquisizione a titolo definitivo, per il proseguimento della stagione sportiva ‪2022-2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Senzamici.

Nato a Firenze il 12 marzo 2004, 180 cm, difensore centrale e all’occorrenza terzino sinistro, Senzamici cresce nella scuola calcio della Resco Reggello, approda poi nelle Giovanili dell’Aquila Montevarchi dove prende parte in 3 stagioni ai campionati Giovanissimi Regionali Élite, Allievi B Regionali e Primavera 4. Nel 2019 viene selezionato da mister Andrea Albanese per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16. Nella stagione 2020-2021 il debutto in prima squadra con la quale vince il campionato di D: con l’Aquila colleziona 3 presenze, facendo il suo esordio il 6 gennaio 21 nella gara vinta in casa 4-1 con il Trastevere.

La stagione successiva sempre in rossoblù prende parte al campionato Pimavera 4 ed esordisce in Serie C con la maglia numero 30, giocando prima l’amichevole contro il Perugia di mister Alvini e poi il primo turno della Coppa Italia di categoria, il 21 agosto 2021, nella gara persa in trasferta 4-3 dopo i rigori con l’Ancona. Colleziona una presenza in campionato, nel girone B della Terza serie nazionale, il 22 gennaio dello scorso anno, alla 23a, nel match perso 4-2 a Pescara.

A luglio fa tutta la preparazione con la prima squadra aquilotta, poi a settembre va in prestito al Cynthialbalonga di Albano Laziale militante nel girone F di Serie D. Rientrato dal prestito ad inizio gennaio a Montevarchi, viene poi prelevato dal direttore sportivo del Terranuova Traiana Donello Resti, andando a rinforzare ulteriormente il parco quote già a disposizione di mister Simone Calori. Senzamici ha debuttato ieri in biancorosso nello 0-0 di Roma contro il Montespaccato, prima gara del 2023 e prima di ritorno del campionato di Serie D, accomodandosi in panchina.