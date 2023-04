A San Giovanni Valdarno attivati 12 nuovi hotspot Wi-Fi

San Giovanni è il primo centro del Valdarno ad essere connesso alla rete nazionale di Wifi Italia. Grazie ad una convenzione sottoscritta con Infratel Italia, sono già attivi in città 12 punti hotspot dai quali i cittadini possono connettersi gratuitamente tramite l’apposita app. I luoghi, indicati da segnaletica dedicata, uguale in tutta Italia, sono in prossimità di aree di interesse culturale, artistico o turistico e di quelle a maggior frequentazione.

A partire dalla stazione, luogo di arrivo di cittadini e turisti, per poi proseguire lungo il corso Italia, la piazza centrale, la sede comunale, piazza della Libertà, Casa Masaccio, la parte finale del corso Italia fino a viale Diaz. La realizzazione degli hotspot (configurazione, gestione e manutenzione per 3 anni) è gratuita ed a carico di Infratel Italia.

“Far parte di Wifi Italia, la rete pubblica e gratuita realizzata da Infratel – spiega il vice sindaco Paola Romei – è un modo per valorizzare la nostra storia ed il nostro territorio permettendo a tutte le persone di essere collegate ad internet gratuitamente e cercando di facilitare il processo di digitalizzazione del Paese. E siamo soddisfatti di essere il primo centro del Valdarno a permettere ai nostri cittadini di essere connessi ad una rete nazionale”.

“WiFi Italia” è il progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa nelle piazze del territorio nazionale, nei piccoli borghi come in città. Possono federarsi, oltre ai Comuni, anche altri enti e istituzioni pubbliche come scuole, ospedali, masserie e progetti speciali.

I lavori di sviluppo della rete sono stati affidati a Infratel Italia il 23 gennaio 2019 e sono realizzati da TIM. La realizzazione delle nuove aree WiFi gratuite è resa possibile dai 45 milioni di euro di finanziamento del Ministero, che amplia la disponibilità degli 8 milioni iniziali. Attualmente sono 23.604 gli hotspot sul territorio nazionale, 2915 gli enti che hanno firmato la convenzione con Infratel, 1870 i comuni con hotspot già installati (come San Giovanni Valdarno) e 544110 gli utenti registrati sulla app Wifi Italia.

Scaricando l’App è possibile avere un unico e semplice sistema di accesso delle reti pubbliche già federate con la connessione automatica a tutti i punti della rete wifi.italia.it