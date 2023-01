A Subbiano la befana  è all’arrivo del trail dell’epifania e nelle frazioni con calzine dolci per tutti i bambini

L’Amministrazione Comunale di Subbiano ripropone ancora una volta la tradizione del dono delle dolci calzine della Befana a tutti i bambini .

A Subbiano l’iniziativa è in collaborazione con il Subbiano Marathon che in questa giornata propone il Trail dell’Epifania. La Befanina Gelsomina aspetta i piccoli cittadini del paese alle ore 10. Ai bambini che verranno a salutare la Befanina sarà donata una dolce calzetta offerta dall’Amministrazione Comunale. L’appuntamento per tutti è nella piazza di Via Salvemini davanti al centro Eventi, luogo di arrivo del trail 2023.

Nelle Frazioni e località le dolci calzette saranno consegnate ai bambini direttamente dalle associazioni “ Un grazie ai circoli e associazioni” ha detto il Sindaco Ilaria Mattesini” per questa collaborazione che ha visto anche l’impegno di due supermercati presenti nel nostro Comune, Carrefour e Gala, che hanno voluto dare felicità ai bambini partecipando a donare le calzette della Befana, una tradizione tanto amata dai piccoli che chiude il periodo natalizio e che si lega, con questa “nonna buona”, all’Epifania, giorno di arrivo dei Re Magi .“ha commentato Ilaria Mattesini” Con questo dono vogliamo fare gli auguri a tutti i bambini, che il loro cuore sia sempre pieno di gioia e che riescano sempre a meravigliarsi di piccole e semplici sorprese come questa Befana che ogni anno ritorna ad abbracciarli”