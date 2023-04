A Subbiano l’arte dell’intarsio di Ivan Farsetti in mostra

“Art-l’arte dell’intarsio” una mostra del maestro intarsiatore Ivan Farsetti apre a Subbiano in via Verdi sabato 29 aprile alle ore 15, e rimarrà aperta sino al 1° maggio.

Una mostra con lavori che sono pezzi unici ed irripetibili, dove la tecnica, la manualità, la creatività stupiscono.

“In Farsetti si racchiudono i segreti di un’arte antica che diventa quasi cesello” commenta Ilaria Mattesini, Sindaco di Subbiano. “Le sue opere sono apprezzate in tutto il mondo e per noi è un vanto avere un nostro cittadino capace di ben rappresentare la tradizione italiana che coniuga la storia con i tempi moderni”. Una mostra questa di Ivan Farsetti con opere che sono una sfida con se stesso, dove le sue abilità manuali si uniscono ad un’attenta scelta di preziosi legni, che diventano sottilissime lamelle di 5 mm, e che come in un quadro danno colore e sfumature rendendo unico un mobile o un’ oggetto.

La tarsia in legno di tessere poligonali che vengono tagliate e montate a mano, con una pazienza infinita, creano i motivi di questa arte antica che è sopravvissuta grazie ai pochi maestri artigiani come Ivan Farsetti. Una mostra da vedere per scoprire un’antica disciplina della lavorazione del legno che si è evoluta nelle tecniche manuali consentendo creazioni uniche, dove il tempo di realizzazione , anche diciannove mesi per un mobile, non ha valore.