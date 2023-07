A Subbiano un 30 di giugno fra tradizione, cultura e musica

La cena e la serata a partire da ogg, in una due giorni portano Subbiano a parlare di nuovo di tradizione anticipando la Festa di Fine Estate della ProLoco, che mette in tavola le perle di smeraldo del Casentino “gli gnudi” e e da qualche anno a Subbiano è un successo e come afferma il presidente della ProLoco di Subbiano“Un piatto delicato, un’armonia di sapori, la delicatezza e sapore della ricotta del pastore che si unisce alle spinaci, grazie all’uovo, con aggiunta di parmigiano reggiano e una grattatina di noce moscata” e la pasta? Niente sfoglia che li ricopre e non sono “malfatti” sono solo piu’ leggeri del raviolo per essere più in armonia con lo spirito e questo le donne della ProLoco lo sanno. A tavola con gli Gnudi 30 e 1 luglio e poi immancabile il ballo , aprendo poi il mese di luglio, sabato con la serata latina per andare incontro a ferie e a un’estate caliente di passione.