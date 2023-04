Accademia Karate Arezzo, Francesca “Chicca” Gagliotti centra un argento importante

Lo scorso week-end del 21/22/23 aprile si è concluso l’Adidas XXII^ Open di Italia 2023 una delle gare di Karate più importanti in territorio Nazionale, che in questa occasione è stato organizzato presso il RDS Stadium di Rimini. Gara impegnativa, a Ranking Giovanile Fijlkam con oltre 1800 iscritti e oltre le 300 ASD presenti che hanno impegnato gli organizzatori, gli atleti e i Tecnici in 3 giorni di gara senza respiro. Le atlete tesserate con l’ Accademia Karate Arezzo hanno conseguito i seguenti risultati.

Francesca “Chicca” Gaglioti conquista un difficilissimo Argento nella categoria -55 kg under 21 che conferma sempre la sua competitività nel palmares Nazionale posizionandosi tra le 5 atleti più forti della sua categoria. Ottimo risultato anche della nostra Malak “Mely” Mkarti che conquista un importantissimo 7° posto nella competizione in categoria -66 kg juniores. Meno fortunata ma sempre fortissima anche la nostra Eleonora “Ele” Dioni che non trova ancora la giusta concentrazione per affermarsi nella sua categoria Cadette -54 kg. ma siamo convinti che a breve sboccerà e imporrà i suoi altissimi requisiti Tecnici: tempo al tempo. Le Atlete sono state seguite in gara dal Responsabile Tecnico A.K.A. M° Enzo Bertocci.