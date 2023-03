ACF Arezzo: i risultati di Primavera, Under15 e Under12

La Primavera di mister Leoni vince 0-6 a Pomigliano e vola a quota 37 punti, blindando la prima posizione in classifica.Bella e importante vittoria delle Under 15 nella quarta giornata della fase interregionale a Pescara: Delfini Biancazzurri battuti 1-2 grazie ad una doppietta di Biani. Buona prestazione anche per le Under 12 che pareggiano 3-3 contro il Montevarchi.

Cronaca e tabellino

Primavera

Pomigliano – ACF Arezzo 0-6

POMIGLIANO: Gaglione, Rocco, Napolitano, Buccini, Buttino, Stefanelli, Buompane, Varriale, Tagliaferri, D’Abbronzo, Petito.

A disposizione: Mazzarella, Langellotto, Ritieni, Lanzetta, Panella, De Rogatis, Vescuso, Schettino.

Allenatore: Alessandro Riccio

ACF AREZZO: Pieri, Conti, Veneziano, Scognamiglio, Nasoni E, Nasoni S, Mugnaini, Tidona, Santini, Martino, Rossi.

A disposizione: Lonoce, Borgogni, Fratini, Lunghi, Materozzi, Rossi, Taddei, Tolomei, Torres.

Allenatore: Ilaria Leoni

RETI: 12’ Nasoni S, 16’ Rossi A, 35’ Scognamiglio, 50’ Rossi A, 57’ Borgogni, 72’ Rossi A.

Ancora un risultato pieno e altri tre punti conquistati dalla Primavera di mister Ilaria Leoni. Le amaranto mantengono così saldamente la testa della classifica a quota 37 punti. Al 12’ l’Arezzo passa in vantaggio con Sara Nasoni che salta la diretta avversaria e con un tocco preciso batte Gaglione. Al 16’ Scognamiglio lancia Allegra Rorri che si smarca in area e con un tocco vellutato supera il portiere in diagonale: 0-2. Al 35’ sempre Scognamiglio, questa volta duetta con Santini che le restituisce palla e con un tiro al volo fissa il risultato sullo 0-3. Ad inizio ripresa, siamo al 50’, l’Arezzo segna ancora: Tidona per Rossi che in area si gira e batte il portiere in uscita. Al 57’ rimessa laterale di Sara Nasoni per Allegra Rossi che di testa allunga per Borgogni che al volo di sinistro realizza il gol dello 0-5. Risultato finale fissato sullo 0-6 grazie ad un gol al 72’ di Allegra Rossi che, lanciata con i giri giusti da Lunghi, a tu per tu con il portiere lo supera e appoggia in rete firmando la sua tripletta personale.

Under 15 (Fase interregionale – 4ª giornata)

Delfini Biancazzurri – ACF Arezzo 1-2

DELFINI BIANCAZZURRI: Suloski, Contaldo, Grosso, Ammirati, De Vincentiis, Mastandrea, Colarossi, D’Addario, Del Conte.

A disposizione: Falcone, Ferrara

Allenatore: Pierpaolo Grosso

ACF AREZZO: Cardarelli, Dini, Castellani, Borgogni, Meniconi, Romeo, Bolognesi, Biani, Morato.

A disposizione: Nicolae, Bagni, Bianchi, Riccioli, Mondola, Viviani, Cetarini

Allenatore: Daniele Rossi

RETI: 24’pt Biani, 19’st Biani, 25’st Del Conte

Primo tempo dominato dall’Arezzo, che spreca diverse occasioni. Su un calcio d’angolo di Castellani, in mezzo stacca Biani ma la palla si stampa sulla traversa. Al 24’ sulla respinta recupera palla Borgogni che mette ancora al centro e questa volta Biani, sempre di testa, non sbaglia. Nel secondo tempo l’Arezzo raddoppia al 19’ ancora con Biani, poi al 25’ Del Conte accorcia le distanze per i Delfini Biancazzurri. Terzo tempo molto equilibrato con l’Arezzo che si è difeso con ordine e ha portato a casa tre punti importantissimi.

Under 12

ACF Arezzo – Aquila Montevarchi 3-3 (risultato federale)

ACF AREZZO: Peruzzi, Neri, Salomone, Tanganelli, Fabbroni, Mondolaa, Mazzacane, Cetarini, Petroviq.

A disposizione: Dema, Pasqui

Allenatore: Davide Mantovani