ACF Arezzo, vittorie straripanti per Under 15 e 17. Cade la Primavera all’ultima giornata

Dopo 16 vittorie e un pareggio in campionato, la Primavera di Mister Ilaria Leoni “cade” all’ultima giornata, ospite della Sassari Torres. Le ragazze di Mister Casu s’impongono per 3-2 e interrompono, sul finale, l’imbattibilità delle amaranto. Per Mister Leoni e le sue ragazze resta comunque un campionato di Primavera 2 stravinto e dominato fin dalla prima giornata. Vittorie straripanti per Under 17 e Under 15, che battono rispettivamente 12-0 il Worange Pistoia e 6-0 la Ternana.

Primavera

Sassari Torres – ACF Arezzo 3-2

SASSARI TORRES: Carboni Gala, Pala, Congia, Padovano, Scottoni, Azzena, Casu, Pitittu, Prato, Arca. A disposizione: Garau, Paba, Pinna, Chiesa, Piras, Testoni, Satta. Allenatore: Pietro Paolo Casu

ACF AREZZO: Lonoce, Fratini (46’ Taddei), Veneziano, Nasoni E, Lunghi (57’ Tolomei), Moretti (46’ Nasoni S), Materozzi (46’ Mugnaini), Torres (65’ Conti), Rossi, Tidona, Tomassini. A disposizione: Pieri, Martino, Saviano. Allenatore: Ilaria Leoni

RETI: 14’ Tomassini, 43’ Azzena, 53’ Azzena, 56’ Pitittu, 67’ Rossi

Nell’ultima partita della stagione, dopo 16 vittorie e un pareggio, le cittine amaranto della Primavera cadono in casa della Sassari Torres, perdendo l’imbattibilità stagionale. La cronaca della partita. Al 14’ bella azione dell’Arezzo a centrocampo con un ottimo giropalla che libera Rossi, la quale apre per Tommasini che dal limite realizza il gol dello 0-1 con un tiro a fil di palo. La Torres risponde al 16’ con Azzena che ci prova dal limite ma prima Lonoce e poi Fratini sventano il pericolo. Al 19’ Tidona apre per Materozzi che davanti alla porta conclude fuori di poco. Al 43’ arriva il pareggio della Torres dopo un batti e ribatti in area, Azzena è la più veloce ad arrivare sul pallone e con un rasoterra batte Lonoce. 1-1. Ad inizio ripreso quattro occasioni in rapida successione vengono fallite da Rossi a pochi metri dalla porta: portiere e difesa della Torres si oppongono. Al 53’ palla persa dalla difesa amaranto, Azzena ne approfitta e con un pallonetto batte Lonoce in uscita. 2-1. Al 56’ altro errore della difesa dell’Arezzo, questa volta è Pitittu ad approfittarne segnando il gol del 3-1. L’Arezzo accorcia le distanze al 67’: azione sulla destra di Sara Nasoni, palla in mezzo per Rossi che si fa respingere il primo trio ma sulla ribattuta realizza. Il risultato non cambia fino al 90’, nonostante alcuni tentativi dell’Arezzo di pareggiare i conti. Termina 3-2 per la Sassari Torres.

Under 17

ACF Arezzo – Worange Pistoia 12-0

ACF AREZZO: Cardarelli, Lelli, Bolognesi, Bonadies, Biani, Viviani, Rossi, Galeotti, Serafini, Amerighi, Dini. A disposizione: Oliveto, Failli V, Failli C, Buono, Surico, Pierini, Bianchi, Morato. Allenatore: Francesco Bracciali

WORANGE PISTOIA: Bai, Benesperi, Caramelli, Garofalo, Ulivagnoli, Belvedere, Bencini, Micheli, Niccolai, Parenti. A disposizione: Ferraru, Toccafondi, Tirri, Meoni, Niccolai, Casini, Baldini, Venuti. Allenatore: Gianmarco Mariani

RETI: 8’ Bonadies, 17’ Bolognesi, 24’ Bonadies, 34’ Galeotti, 39’ Bonadies, 42’ Rossi, 43’ Biani, 51’ Amerighi, 57’ Bonadies, 67’ Pierini, 69’ Buono, 71’ Galeotti

Vittoria straripante per le ragazze di mister Fabio Cappelletti. Worange Pistoia battuto 12-0 in una partita mai in discussione e primo posto in classifica consolidato. Le amaranto sono a quota 25 punti (8 vittorie e un pareggio fin qui nella Fase 2 del campionato). Segue l’Empoli secondo a 23 punti.

Under 15

ACF Arezzo – Ternana 6-0

ACF AREZZO: Cardarelli, Bagni, Bianchi, Borgogni, Viviani, Lelli, Bolognesi, Surico, Biani. A disposizione: Fratini, Dini, Castellani, Meniconi, Mondola, Sadotti, Riccioli. Allenatore: Daniele Rossi

TERNANA: Oriolesi, De Angelis, Ottaviani, Manfredi, Proietti, Bianconi, Senigaglia, Anselmi, Castellani. A disposizione: Monarca, Paolini, Bianchini, Tulli, Recchioni, Pata, Profili Fratto, Di Calisto, Biancarini. Allenatore: Massimiliano Rivelli

RETI: 22’pt Lelli, 1’st Biani, 1’tt Meniconi, 11’tt 15’tt e 24’tt Borgogni

Netta vittoria 6-0 per le cittine amaranto dell’Under 15 contro la Ternana, fanalino di coda in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, avaro di occasioni, ma l’Arezzo è cinica e al 22’ direttamente dalla rimessa del portiere, Lelli controlla e dal limite segna il gol dell’1-0. Nel secondo tempo le amaranto raddoppiano dopo appena un minuto con Biani che recupera palla al limite e con un tiro batte Oriolesi. 2-0. Dal 5’ del secondo tempo Ternana con una calciatrice in meno a causa dell’espulsione di Castellani: la partita per l’Arezzo si mette in discesa. Al 13’ Biani si divora un’occasione a tu per tu con il portiere e allo scadere del secondo tempo è Bianchi a calciare addosso a Oriolesi da ottima posizione. Nel terzo tempo l’Arezzo dilaga: al 1’ Meniconi, su cross di Biani, realizza il gol del 3-0, poi la scena se la prende Borgogni che realizza una splendida tripletta segnano all’11’, al 15’ e al 24’ e fissando il risultato finale sul 6-0.