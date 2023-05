Aci Arezzo investe nella sicurezza stradale: Autoscuola Gianni di Montevarchi entra nel circuito Ready2go

Si è svolta stamani 9 maggio 2023 l’inaugurazione dell’ingresso nel circuito Ready to Go dell’Automobile Club di Arezzo di Autoscuola Gianni di Montevarchi; il progetto permette di usufruire dei percorsi di sicurezza stradale curati da Aci; all’interno della scuola è stato posizionato un simulatore di guida, di ultima generazione, in grado di permettere agli aspiranti futuri guidatori di vivere un’esperienza di guida, anche in condizioni di difficoltà del percorso stradale, supportati dalla realtà virtuale del sistema Aci Ready to Go.

Alla presentazione dell’inaugurazioni erano presenti il Presidente di Aci Arezzo, Bernardo Mennini, la direttrice di Aci Arezzo Silvia Capacci ed il Vice Sindaco di Montevarchi Cristina Bucciarelli.

Grande soddisfazione è stata espressa per questa nuova collaborazione che permette di aggiungere un altro tassello alla diffusione di una maggiore sensibilità verso il tema della sicurezza stradale, soprattutto orientata ai giovani che si appresteranno a diventare i futuri neopatentati della provincia.

I titolari dell’autoscuola Gianni di Montevarchi, Giorgi Gianni, Monaci Raffaele, Vilardi Massimo e Rosadini Simone porteranno avanti questo tema anche con futuri incontri nelle scuole del Valdarno per raggiungere proprio i più giovani.

Il Vice Sindaco Cristina Bucciarelli ha sottolineato l’importanza di questo progetto che “ha lo scopo di rendere più sicure le nostre strade e più consapevoli i nostri conducenti”.

Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto crescere il numero degli incidenti stradali, anche gravi, che hanno colpito la nostra provincia, ed è qui che il format Aci viene incontro all’esigenza di fare corsi di guida più pragmatici e immersivi.

Autoscuola Gianni darà la possibilità di confrontarsi, oltre che con la teoria, anche con la pratica prevista dal format Aci Ready to Go, che permette, con il virtuale, di cavarsela di fronte ad una evenienza imprevista. Con il format Aci, al termine del percorso, lo studente accederà a delle prove pratiche che lo arricchiranno e gli permetteranno di fare esperienza “reale” prima di andare su strada. Un approccio completamente innovativo.