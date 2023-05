Addio a don Fortunato Bardelli, Tanti: “Sacerdote e uomo di cultura e comunità”

Le parole del vicesindaco Lucia Tanti:

“Con don Fortunato Bardelli se ne va un altro prete capace di tenere insieme cultura e prossimità, un sacerdote che ha segnato profondamente la nostra Città ed in particolare la parrocchia di Frassineto. Conosciuto e molto apprezzato per la sua generosità di missionario e l’impegno sociale per le tante persone che ha accolto e sostenuto, ha incontrato intere generazioni di studenti come docente di religione ed è indimenticabile la sua infinita cultura che lo ha visto scrivere commedie teatrali. Il suo nome si lega anche alla Via Crucis di San Zeno di cui è stato ideatore e sostenitore negli anni. A lui va il ringraziamento per il tanto di buono fatto per Arezzo e per la nostra comunità“.