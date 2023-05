Addio alla giornalista Maria Giovanna Maglie

“Amici miei, Maria Giovanna è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace“.

Con questo cinguettio delle ore 6.31 Francesca Chaouqui ha comunicato questa mattina il decesso della giornalista, saggista, scrittrice ed opinionista televisiva Maria Giovanna Maglie.

Alle ore 7.02 il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha risposto con un breve tweet “RiP @mgmaglie“.

Nata a Venezia e trasferitasi a Roma nei primi anni Settanta, ha lavorato per l’Unità come inviata in America Latina occupandosi di politica internazionale.

Nel 1990 allo scoppio della prima guerra del Golfo fu inviata in Medio Oriente per il TG2 per poi diventare corrispondente RAI da New York fino al 1993.

Ha collaborato con il Giornale, il Foglio, Radio Radicale e Radio 24.

È stata anche editorialista di Libero fino al 2014 e partecipato come opinionista a trasmissioni televisive di politica e intrattenimento.

“Scosso e dispiaciutissimo per la morte di Maria Giovanna Maglie. Era una persona generosa, profonda, colta, coraggiosa, di saldi principi. Occorrerà ricordarla come merita. Un abbraccio fortissimo a chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene” con un tweet delle ore 7.25 ha commentato la notizia Daniele Capezzone.