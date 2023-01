Agenzia delle Entrate: riscossione multe ai non vaccinati over 50 sospese

di Stefano Pezzola

Almeno fino al 1° luglio 2023.

L’Agenzia delle Entrate adegua le informazioni riguardo le sanzioni irrogate a chi, avendo superato i 50 anni o essendo operatore sanitario o scolastico, non ha adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid.

Fonte:

https://www.italiaoggi.it/news/riscossione-multe-ai-no-vax-sospese-2591293

Lo ribadisce Agenzia delle Entrate in una faq sul sito in cui specifica che il pagamento dei 100 euro della sanzione è congelato fino al 30 giugno e “riprenderà a decorrere dal primo luglio 2023“.

Ecco il testo della Faq sul sito di Agenzia delle Entrate riguardo la «sospensione dei termini di pagamento».

Domanda: Ho ricevuto da Agenzia delle entrate-Riscossione un avviso di addebito per violazione dell’obbligo vaccinale, inviato prima del 31 dicembre 2022 (data di inizio del periodo di sospensione). Quali sono i termini di pagamento?

Risposta: Per effetto dell’art. 7 comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 199/2022 (di conversione del DL n. 162/2022) in vigore dal 31 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall’art. 4-sexies, commi 3, 4 e 6 del DL n. 44/2021, sono sospesi i termini di pagamento, che riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2023.

Fonte:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/inosservanza-dellobbligo-vaccinale-procedimento/#:~:text=Aste%20Immobiliari-,Inosservanza%20dell’obbligo%20vaccinale%20-%20Procedimento%20sanzionatorio,regola%20con%20gli%20obblighi%20vaccinali.