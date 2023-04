Agricoltura del territorio, positivo l’incontro col Sottosegretario La Pietra

Si è svolto venerdì 31 marzo a Monte S. Savino un confronto tra le associazioni di categoria del comparto agricolo provinciale e il Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Patrizio La Pietra.

Per le categorie agricole provinciali hanno partecipato il presidente di Confagricoltura Carlo Bartolini Baldelli, la presidente di Coldiretti Lidia Castellucci e la presidente della Cia Serena Stefani, erano inoltre presenti all’iniziativa la Senatrice Simona Petrucci e l’Onorevole Fabrizio Rossi oltre al consigliere regionale Gabriele Veneri, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Lucacci e il referente di Fdi a Monte San. Savino Mauro Rossi che ha organizzato l’evento, ospitato dal Sindaco di Monte San. Savino Gianni Bennati nella suggestiva location de “Il Cassero” in Pazza Gamurrini.

Durante la serata sono stati affrontati i temi più importanti e urgenti che investono il nostro territorio, dal problema idrico in agricoltura che necessita di importanti investimenti infrastrutturali per assicurare un accumulo in tempi di piogge e poi il rilascio attraverso la rete idrica nei periodi siccitosi, all’annosa questione ancora non risolta dei danni provocati da fauna selvatica alle colture di pregio, che sta mettendo in ginocchio molte aziende, per finire con la necessità di tornare a gestire il patrimonio forestale del nostro territorio, sia per mantenere in buone condizioni i nostri boschi che per rendere alcune zone interne nuovamente attrattive per le aziende forestali che oggi sono in grande difficoltà nello svolgere le normali operazioni di taglio del bosco.

Il Sottosegretario La Pietra ha tenuto a sottolineare che, “dopo solo pochi mesi dall’insediamento del nuovo Governo, alcuni temi che erano emersi dall’ascolto del territorio durante la campagna elettorale, sono stati affrontati e in alcuni casi sono arrivate le prime risposte concrete; come nel caso dell’accordo con le multinazionali del tabacco sulla tassazione del settore, che ha determinato l’acquisto di tutta la produzione italiana di tabacco per i prossimi tre anni, assicurando stabilità e progettualità per le aziende agricole impegnate in questa importante e delicata produzione, oppure come la modifica dell’art.19 della legge nazionale 157/92 che permette in ogni momento dell’anno di intervenire con operazioni di controllo delle specie ungulate, laddove si verifichino danni alle colture, per finire poi con il divieto di commercializzazione e vendita di carne sintetica nel nostro Paese, scongiurando effetti dannosi non solo per la nostra filiera agroalimentare, ma nei confronti della salute dei nostri cittadini”.

Per quanto riguarda i temi delle infrastrutture necessarie all’approvvigionamento idrico in agricoltura, soprattutto per alcune zone come la Valdichiana e per una più efficace gestione dei nostri boschi e in generale delle aree interne, il Sottosegretario si è preso l’impegno di aprire delle interlocuzioni con i Ministri competenti Gennaro Sangiuliano per i vincoli paesaggistici che permangono sulle nostre superfici boscate e Gianfranco Giorgetti per cercare di intercettare nuove risorse finanziare per velocizzare la realizzazione dei distretti idrici già previsti a livello regionale ma fermi ormai da troppi anni.