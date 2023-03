Al Palasport Estra arriva Agliana, è scontro diretto per l’Amen SBA

Sfida Playoff sabato alle 19 al Palasport Estra quando gli arbitri Panicucci di Ponsacco (PI) e Signori di Piombino (LI) alzeranno la palla a due tra Amen Scuola Basket Arezzo ed Endiasfalti Agliana. Dopo il turno infrasettimanale gli amaranto si presentano alla terza partita in sette giorni affrontando un avversario che all’andata strapazzò i ragazzi di coach Evangelisti con il punteggio di 95 a 64. Agliana guidata in panchina da coach Mannelli è una squadra molto esperta che può contare su tre realizzatori oltre la doppia cifra di media, Tommei, Bruno e Nieri. Per la difesa aretina ci sarà da limitare la fisicità degli avversari fattore che all’andata fu determinante per far pendere la bilancia a favore dei pistoiesi.

In casa amaranto si lavora per recuperare Fornara uscito malconcio dalla sfida con la Synergy, per il resto è arruolabile anche il giovane Filippeschi dopo l’attacco influenzale che lo ha costretto a saltare il derby di San Giovanni. L’appuntamento per gli sportivi amaranto è per Sabato alle 19 per la 9a giornata di ritorno di questo avvincente campionato di Serie C Gold che vede fino ad oggi l’Amen Scuola Basket Arezzo in piena zona PlayOff per la Promozione in Serie B.

Gli altri appuntamenti delle giovanili della Scuola Basket Arezzo cominciano sabato alle 15.30 con l’amichevole del gruppo Scuola Basket contro il Cortona al Palasport Estra e le trasferte di Under 15 Femminile a Livorno e Rosini Impianti Under 17 Gold a San Giovanni Valdarno sponda Polisportiva Gali. Domenica mattina scontro diretto a Valdisieve per la Tecnoil Under 17 Silver A, mentre nel pomeriggio saranno impegnate tutte fuori casa l’Under 13 Trail Blazers a Terranuova, la Chimet Under 17 Silver B a Prato e la Galv-Ar Under 14 Silver a Firenze con il Cus. Lunedi a chiudere gli impegni del vivaio la capolista Amen Under 19 Gold farà visita alla Legnaia Firenze.

Il settore Minibasket Nova Verta sarà in campo con gli esordienti Maschili sul campo del DLF Firenze e gli Aquilotti Turno 2 a Calenzano. Mattinata di gioco anche per i Pulcini 2016/017 domenica mattina a Montevarchi.