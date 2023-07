Al via “Bella d’estate”: il cartellone degli eventi estivi di Castiglion Fiorentino

Si preannuncia particolarmente intensa l’estate di Castiglion Fiorentino. Questa mattina, sotto il Loggiato Vasariano è stato, infatti, presentato “Bella d’estate”, il calendario dei principali appuntamenti estivi che scandiranno, nei prossimi due mesi, la vita castiglionese: un cartellone trasversale, ricco di iniziative, festival e rassegne che spazieranno in tutti gli ambiti della cultura, dell’arte, dello sport e dell’intrattenimento.

Ad inaugurare la stagione estiva 2023, sabato 1° luglio, sarà “Sapore di Sale”, la notte bianca organizzata con la regia di Confcommercio, il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castiglion Fiorentino e la collaborazione del Centro Commerciale Naturale. Per l’occasione, i negozi del centro storico resteranno aperti fino a mezzanotte, mentre bar e ristoranti organizzeranno aperitivi e cene con menù speciali.“Quest’anno abbiamo anticipato la festa di qualche giorno rispetto alla partenza ufficiale dei saldi estivi – spiega il delegato di Confcommercio Valdichiana, Stefano Scricciolo – i nostri commercianti sono già in fermento in attesa che la stagione estiva prenda subito slancio. Sapore di Sale per noi è il primo evento estivo che richiama il pubblico delle grandi occasioni e rappresenta anche un termometro per dare una prima lettura sul tenore degli acquisti in città.” Giunto alla sua XV edizione, l’evento ospiterà alle ore 21:00, in piazza del Municipio, il saggio annuale di Salsa Academy che coinvolgerà la bellezza di 300 allievi. A cornice della serata non mancheranno, inoltre, dj set, musica live e intrattenimento per bambini. “Come ogni anno Castiglion Fiorentino aspetta la ‘Notte bianca’, a suggello dell’inizio dell’estate e come buon auspicio di buona stagione per tutti, soprattutto per gli esercenti che ogni giorno alzano le saracinesche nella nostra cittadina. Sabato la città sarà in festa per attrarre e divertire i visitatori tra musica e shopping notturno e aiutare a far crescere anche il nostro tessuto economico” dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.

Protagonista delle calde notti estive di Castiglion Fiorentino sarà anche la musica con una serie di appuntamenti di indiscusso valore artistico. Venerdì 7 luglio alle ore 21.15, al piazzale del Cassero, il Cuseri’s Family Trio (Giulio Cuseri al clarinetto, Massimiliano Cuseri al pianoforte e Antonio Cuseri alla batteria) si esibirà in “Note verso il cielo”, un vero e proprio viaggio tra stili ed epoche musicali molto distanti tra loro. Il Chiostro di San Francesco sarà, invece, lo scenario di una staffetta di concerti da non perdere: si parte sabato 22 luglio alle 21.15 con il “Concerto violoncello e pianoforte”, rispettivamente suonati da Tove Torngren ed Eline Bergman, organizzato dal Terre d’Arezzo Music Festival che, giovedì 3 agosto, farà nuovamente tappa nella città del Cassero con “Morricone’s Anthology” e il duo Tassini – Pezone. Martedì 1° agosto, largo a “Edith Piaf c’est moi”, l’omaggio del Festival delle Musiche all’indimenticato “passerotto di Parigi”, mentre giovedì 24 agosto, largo a “Sintesi”, l’album solista di debutto di Alessandro Baris in un evento targato Mammut Jazz Festival. Infine, sempre al Chiostro di San Francesco, giovedì 31 agosto alle 21, sarà la volta dell’ormai tradizionale concerto dell’Orchestra di musica da camera “Die Zarge”.

Anche la cultura sarà ben rappresentata da iniziative di notevole spessore: sabato 12 luglio alle ore 18, al Garden, andrà in scena il primo appuntamento firmato Santucce Storm Festival che avrà come protagonista Luca Sommi, giornalista, docente universitario e conduttore del programma televisivo “Accordi e Disaccordi” su Canale 9 che presenterà il libro “La Bellezza”. Dal 27 al 30 luglio, al via, invece, “Le notti dell’Archeologia” che vedrà il Sistema Museale Castiglionese rimanere aperto ai visitatori fino alle ore 23.

Sale, inoltre, l’attesa per due delle kermesse più attese di tutta l’estate Castiglionese. Dal 26 al 30 luglio, il piazzale del Cassero tornerà ad essere teatro naturale del Castiglioni Film Festival che quest’anno alza l’asticella della qualità con ben cinque serate di pellicoli, incontri e grandi ospiti del panorama cinematografico italiano. Con la direzione artistica di Altra Scena, il programma e i protagonisti del festival saranno ufficialmente annunciati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella prestigiosa Casa del Cinema di Roma il prossimo 6 luglio. Dal 12 al 15 agosto, riflettori puntati sull’entusiasmante V edizione del Vintage Festival: una quattro giorni all’insegna dello stile e del gusto dei mitici anni ‘50 che trasformeranno Castiglion Fiorentino nel “borgo più americano della provincia d’Arezzo” con tanta live music, dance, vynil set e il magico Vintage Market.

“Per tutta l’estate, a Castiglion Fiorentino si respireranno arte e cultura, in ogni angolo – illustra l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi – Le iniziative in calendario dimostrano la grande attenzione che riponiamo verso il mondo della musica, della letteratura e della settima arte. Un percorso lungo quasi dieci anni che ha portato in città personaggi e rassegne di rilievo internazionale, alimentando quel fermento culturale e quella vitalità che da sempre caratterizzano Castiglion Fiorentino”.

Presenti all’appello anche le iniziative legate al mondo sportivo: domenica 8 luglio, alle ore 9 in piazzale Garibaldi, è in programma “In Bici col CT”, una pedalata con il commissario tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo, Daniele Bennati; domenica 16 luglio, dalle 9 alle 12, lo stadio comunale “E. Faralli” ospiterà la Gara interregionale di tiro con l’arco, mentre il weekend del 22-23 luglio, al ciclodromo di Montecchio, spazio alla prima prova del Trofeo Regionale Toscana 2023 di minimoto. Si rinnova, infine, per tutta l’estate (23 luglio, 30 luglio, 27 agosto) anche il consueto appuntamento con la Mostra scambio di cose vecchie e usate organizzate dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino lungo tutto il centro storico.

“Anche quest’anno nel periodo estivo, abbiamo deciso di investire sulla promozione di una nutrita serie di eventi che, siamo certi, potrà avere una positiva ricaduta anche in termini turistici su tutto il territorio castiglionese – conclude il vicesindaco Devis Milighetti – Un impegno importante che passa, non solo dalla conferma dei nostri festival di punta, ma anche da tante altre iniziative di qualità che vivacizzeranno i prossimi mesi, facendo di Castiglion Fiorentino l’ombelico dell’estate”.