Alessandro Ghinelli contro Antonio D’Urso sul caso legionella

Antefatto.

Il Sindaco Ghinelli aveva inviato una lettera al direttore generale dell’Asl Toscana sud est con richiesta di chiarimenti rispetto agli episodi di contaminazione da legionella che si sono verificati in due strutture sanitarie private del territorio.

La Asl Toscana Sud Est in merito agli articoli pubblicata dalla stampa locale relativamente al caso di decesso per legionella e alle dichiarazione rilasciate dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli aveva precisato che l”attività svolta dalla Struttura di Igiene e sanità pubblica dell’Asl Tse sul caso è stata inviata tempestivamente al sindaco di Arezzo, tant’è che lo stesso ha esercitato le funzioni previste quale autorità in materia di salute pubblica con l’emissione dell’ordinanza finalizzata a prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica. Nella nota inoltrata dalla Struttura di Igiene e Sanità Pubblica sono stati riportati tutti gli accorgimenti necessari sulla base degli accertamenti effettuati e le specifiche competenze tecniche proprie di questa Azienda Sanitaria.. Non è invece possibile fornire al Sindaco ulteriori informazioni tra cui quelle sul decesso di un paziente e sulle cause che l’hanno determinato. Materia questa ultima di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria a cui la struttura di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Tse ha già notificato l’accaduto“.

I fatti.

In occasione del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2023 Mattia Delfini ha chiesto chiarimenti sui casi di legionella che si sono verificati negli ultimi mesi, il primo a novembre e il secondo a febbraio.

“Gli eventi hanno destato preoccupazione, specie nelle fasce di popolazione più fragile. Che tipo di comunicazioni si sono succedute nel frattempo tra Asl e sindaco?” ha chiesto il consigliere.

Apriti cielo.

https://www.comune.arezzo.it/notizie/consiglio-comunale-23-febbraio-2023-interrogazioni

“O il direttore D’Urso non sa fare il suo mestiere. Oppure non può continuare a ricoprire quel ruolo ed io contemporaneamente ad essere il sindaco di questa città” ha affermato il primo cittadino come riporta il quotidiano La Nazione.

Il Sindaco legge la lettera ricevuta dal direttore dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est dove si afferma “che all’azienda spettano le azioni di prevenzione e ogni altro tipo di responsabilità passa in capo al sindaco“.

Ghinelli ritieni la risposta del direttore d’Urso una “aberrazione” e per questo non può far altro che sollecitare una udienza al Prefetto per chiedere se “sia lui fuori dal seminato“.

Per redigere una ordinanza infatti il sindaco Ghinelli ritiene di dover ottenere tutte le informazioni necessarie per scriverla e firmarla.

Fonte:

https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/ghinelli-attacca-durso-o-io-o-lui-bufera-di-accuse-va-dal-prefetto-c1301749