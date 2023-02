Amen SBA alla seconda trasferta senese della stagione: domenica sfida al Costone

Domenica alle ore 18 al PalaOrlandi di Monteriggioni l’Amen Scuola Basket Arezzo affronterà la seconda trasferta senese della stagione contro la Vismederi Costone Siena.

Nella gara di andata il Costone giocò un brutto scherzo agli amaranto riuscendo ad aggiudicarsi l’incontro dopo due tempi supplementari, da quel giorno sono cambiate molte cose in casa senese, in primis l’avvicendamento in panchina che ha portato coach Ricci a guidare la squadra che con il nuovo coach ha cambiato decisamente marcia sfruttando anche l’innesto di Maksimovic ed il rientro in squadra di alcuni infortunati come ad esempio quello di Terrosi.

Quattro i giocatori gialloverdi che viaggiano sopra la doppia cifra di realizzazione media in questo campionato, Bruttini (17.5), Banchi (15.4), Maksimovic (12) ed Ondo Mengue (11.8) per l’Amen riuscire a limitare la pericolosità di questi giocatori sarà fondamentale per cercare di portare a casa l’intera posta in palio. Arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Biancalana di San Giuliano Terme (PI) e Parigi di Firenze che alzeranno la palla a due alle ore 18.

Per il settore giovanile della SBA tanti gli impegni a partire da Sabato quando alle 16 torneranno in campo i Ragazzi CSI di coach Maccanti contro Progetto Pallacanestro Prato, a seguire alle 18.30 toccherà alla RosinI Impianti Under 15 Silver di coach Vezzosi ospitare sempre al Palasport Estra il Terranuova.

Domenica mattina alle 11 ben tre le formazioni in campo, al Palasport Estra ultima della prima fase davanti al pubblico amico per la Chimet Under 17 Silver B contro Valdisieve, mentre la Tecnoil Under 17 Silver A farà visita al Don Bosco Figline, trasferta a Firenze invece per l’Under 15 Femminile sul campo della Florence. Domenica alle 15.30 l’Under 13 Portland Trail Blazers giocherà sul parquet di Terranuova, ad Arezzo alle 16 in campo la Galv-Ar Under 14 SIlver di coach Pasquinuzzi sempre contro i biancorossi di Terranuova. Martedi alle 21 a Lucca chiuderà gli impegni delle giovanili l’Under 19 Gold sul campo della Top Speed.

Per il Settore Minibasket Nova Verta Sabato mattina le Candies del Minibasket Femminile saranno impegnate a Siena nel torneo Bambine a Canestro organizzato dal Costone Siena, pomeriggio di gioco per le squadre Scoiattoli 2014 e 2015 impegnate nella Tappa 3vs3 Sprint a Terranuova e alle 15.30 per gli Esordienti 2011 che sfideranno alla Tensostruttura Estra Junior il CMB Valdarno. Domenica trasferta gara interna per gli Aquilotti 2013 contro la Synergy Valdarno, mentre alle 11 trasferta a Reggello per gli Aquilotti 2012 Turno 1.