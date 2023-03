“AMICI MIEI – Atto Secondo”: Golden Hills Chapter porta i bikers Harley-Davidson ad Arezzo

Sabato 1 e domenica 2 aprile Arezzo ospiterà “AMICI MIEI – Atto Secondo”, raduno nazionale Harley-Davidson organizzato per la seconda volta dall’associazione tutta aretina “Golden Hills Chapter Italy”.

Golden Hills è un Chapter giovane, fondato nel 2019. Prende il nome dal concessionario “Harley-Davidson Golden Hills“, a cui è anche affiliata. Si tratta di un Chapter senza scopo di lucro, l’unico sul territorio di Arezzo ufficialmente riconosciuto da Harley-Davidson, nonché dalla Harley Owner Group (HOG).

<< Ad oggi conta oltre 60 iscritti tra uomini e donne – spiega Marco Sisani, Director di Golden Hills Chapter – e sì anche donne, perché per noi le donne motocicliste sono assolutamente un valore aggiunto, tanto è vero che prevediamo una giornata nei prossimi mesi tutta al femminile e aperta a tutte le Lady Biker >>.

Lo scopo principale di Golden Hills Chapter è condividere la stessa passione per la moto, organizzando Run Nazionali ed Internazionali. Lo spirito che la anima è quello del coinvolgimento di tutto il gruppo, considerato una vera e propria famiglia. Ma il tutto con le mani ben strette al manubrio, nel rispetto della strada e delle sue regole.

<< Per noi soprattutto è molto importante la sicurezza stradale, infatti abbiamo già organizzato “corsi di guida sicura” e ‘viaggiare in gruppo sicuri’ e lo continueremo a fare per garantire la massima sicurezza a chi viaggia con noi>>.

Parlando dell’evento di questo week end, “AMICI MIEI – Atto Secondo“, Sisani si mostra molto soddisfatto. << Anche quest’anno avremo al nostro evento nazionale qui ad Arezzo, il 1 e 2 aprile, nel quale verranno partecipanti da tutta Italia una grossa affluenza e come anno scorso oltre 300 Bikers ci verranno a trovare. Saranno due giorni all’insegna del divertimento – conclude Sisani – ed un modo per far conoscere i nostri luoghi a tutti i presenti >>.

Golden Hills Chapter tramite il suo Director Marco Sisani esprime il suo ringraziamento al Comune di Arezzo e alla Fondazione Arezzo Intour per la collaborazione.

PROGRAMMA

AMICI MIEI – Atto Secondo

SABATO 01 APRILE:

Ore 10:00-13:00 Accoglienza e registrazione ospiti presso Harley-Davidson Golden Hills Arezzo – Via G. Ferraris, 19/G, e consegna Rally Pack – Durante l’accoglienza verrà servito un prosecco di benvenuto.

Ore 11:30 Partenza Run (circa 66KM) con sosta per il pranzo al Ristorante “VINI DI TOSCANA” a Monte San Savino. Verrà consegnato il percorso registrato a tutti i partecipanti.

Ore 14:30 – 18:00 Accoglienza e registrazione ospiti presso Harley-Davidson Golden Hills Arezzo – Via G. Ferraris, 19/G, e consegna Rally Pack – Durante l’accoglienza verrà servito un prosecco di benvenuto.

Ore 18:30 Partenza Run con passaggio nella città di Arezzo, arrivo presso la “Festa a Ruscello” dove verrà servita la cena, durante la cena Dj set, ringraziamento e riconoscimento ai Chapter intervenuti.

DOMENICA 02 APRILE:

Ore 09:30-11:00 Accoglienza presso Harley-Davidson Golden Hills Arezzo – Via G. Ferraris, 19/G. Durante l’accoglienza verrà servito un prosecco di benvenuto.

Ore 11:30 Partenza per Run (circa 46KM) con arrivo al Ristorante “Le 4 Pietre” di Castiglion Fibocchi. Verrà consegnato il percorso registrato a tutti i partecipanti.

DURANTE PRANZI E CENE I POSTI AL TAVOLO SARANNO VOLUTAMENTE NON ASSEGNATI PER LO SPIRITO DI AGGREGAZIONE CHE SEMPRE CI CONTRADDISTINGUE.

Per sapere di più su di noi ci potete seguire sul nostro sito www.goldenhillschapter.it e sui nostri canali social.

La nostra pagina facebook https://www.facebook.com/GoldenHillsChapterItalyArezzo e su instagram https://www.instagram.com/goldenhillschapter_italy_/