Andate a ruba le prevendite per la prima di “Il Re delle Indie”, il film sulla Giostra

di Andrea Giustini

Sono andate a ruba le prevendite per i biglietti della prima di “Il Re delle Indie“, film/documentario sulla Giostra del Saracino di Arezzo che verrà proiettato al Cinema Multisala Eden la prossima domenica 14 maggio. In una decina di giorni dal via alla vendita e ad altrettanti dalla serata, Gaetano Maria Mastrocinque, il giovane aretino (33 anni), autore, regista nonché produttore della pellicola, ha fatto sapere ad ArezzoWeb Informa che sono già stati acquistati circa 240 biglietti.

«Abbiamo iniziato la vendita lunedì scorso e la serata è già andata quasi in sold out poiché ad oggi sono rimasti disponibili soltanto 3 biglietti per uno dei due spettacoli in programma alle 20:30 di domenica 14 maggio». Una risposta sicuramente positiva da parte del pubblico aretino che dimostra come ci sia interesse attorno al docufilm, e pure notevole date le risorse limitate impiegate per la comunicazione e la promozione, in quanto trattasi di una produzione cinematografica interamente indipendente.

Ma non è tutto. Anche alla luce degli ottimi risultati di vendita, “che anche nella più rosea delle aspettative non ci aspettavamo“, come ha raccontato con il regista aretino, proprio ieri è stato formalizzato un accordo con il Cinema Eden per un ulteriore spettacolo, adesso in programma sempre per domenica 14 maggio.

«Vista la richiesta che abbiamo avuto e che stiamo avendo, abbiamo deciso assieme allo staff del Cinema Eden di proiettare una replica successiva. Ci sarà quindi un secondo spettacolo che inizierà alle 10:15 e terminerà alle 11:30. E’ un’ulteriore possibilità che diamo volentieri a coloro che non avessero trovato il posto più opportuno per visionare il film o che comunque non avessero avuto modo di acquistare in prevendita il biglietto».

Gaetano Maria Mastrocinque è nato ad Arezzo nel 1990. Si è laureato presso l’Università degli Studi di Firenze in Sociologia e Politiche Sociali, e poi ha continuato gli studi diplomandosi in regia cinematografica presso la Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano. Il film e documentario “Il Re delle Indie” costituisce il primo lungometraggio del giovane regista e sceneggiatore aretino. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso il circuito del Cinema Eden di Arezzo (Biglietteria Cinema Eden AREZZO – Vendita Biglietti (ticka.it)).