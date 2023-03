Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e piano degli investimenti pubblici. Sono questi i principali nodi strutturali “su cui intervenire per far ripartire la crescita e migliorare radicalmente la competitività dell’economia, la qualità del lavoro e la vita delle persone, della nostra città” spiega il vice sindaco con delega al Bilancio, Devis Milighetti. Approvato a maggioranza il bilancio previsionale 2023/25 nel consiglio comunale dello scorso lunedì durante il quale è stata illustrata la nuova programmazione che l’amministrazione intende portare avanti perseguendo l’obiettivo di conciliare il livello di pressione fiscale locale con le esigenze del civico bilancio, senza gravare su cittadini e imprese. 2 milioni di euro, ottenuti a fondo perduto, per una grade azione di progettazione che riguarda, tra le altre cose, la progettazione del complesso degli ex Macelli (181 mila euro) e la progettazione dell’area di Porta Romana (1.181.000 euro). 412.729 euro di contributi totali attraverso le missioni PNRR investiti nella digitalizzazione al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle pratiche da parte dell’ente e nel contempo di consentire ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di presentare le istanze in modalità completamente digitale.

4.839.589 euro di finanziamenti ottenuti nelle varie missioni del Pnrr che vedranno l’inizio dei lavori nel 2023 e le cui principali opere saranno la realizzazione del polo per l’infanzia 0/6 a “La Spiaggina” e il recupero dell’immobile Ex Macelli a ridosso del centro storico. “Saremo in grado quanto meno di triplicare la nostra capacità di spesa d’investimento nel prossimo triennio dimostrando, ancora una volta, di aver lavorato e di lavorare non per l’effimero bensì per il futuro della nostra città” continua il vice sindaco Milighetti. Invariato il prelievo tributario con la conferma delle agevolazioni già applicate negli anni passati a sostegno soprattutto delle fasce più deboli attraverso l’innalzamento della soglia d’esenzione dell’addizionale IRPEF fino a 10 mila euro che consente a circa il 32% dei nostri contribuenti di essere esonerato dal pagamento comunale. “Il nostro bilancio di previsione 2023 si caratterizza per i principi che hanno sempre guidato il nostro mandato come l’attenzione alle famiglie, all’istruzione, al rispetto dell’ambiente, al turismo e alla cura delle aree verdi a cui si aggiunge, in questo particolare momento, l’esigenza di sostenere attraverso gli investimenti pubblici strategici per il territorio, la ripresa anche dell’economia locale. Tale scelte è prioritaria poiché solo guardando al futuro ed evitando di correre dietro al contingente potremmo operare nel vero interesse di Castiglion Fiorentino e dei cittadini castiglionesi” conclude il vice sindaco con delega al Bilancio, Devis Milighetti.