Arezzo “città pilota” per la sperimentazione della Piattaforma Notifiche Digitali

“Ancora una conferma della grande attenzione riservata alla nostra città che diventa sempre più punto di riferimento tra gli enti locali nel campo della digitalizzazione. Arezzo è stata infatti individuata come ‘città pilota’ per la sperimentazione del progetto PND che prevede l’applicazione di una piattaforma di notifiche digitali degli atti pubblici.

Un riconoscimento dell’ottimo lavoro fino ad oggi svolto dall’amministrazione, che sta procedendo verso una progressiva digitalizzazione dei servizi intercettando con successo i bandi PNRR dedicati”. L’assessore Monica Manneschi è soddisfatta: ancora un finanziamento PNRR in arrivo per la realizzazione della PND, la Piattaforma Notifiche Digitali degli atti pubblici che consentirà, nello specifico, di recapitare al cittadino le notifiche delle comunicazioni e degli atti del Comune sia di natura tributaria che extratributaria collegati alla possibilità di pagamento tramite Pago Pa.

La Piattaforma Notifiche Digitali nasce per innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. In particolare, ha l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l’esercizio dei propri diritti e l’adempimento dei propri doveri. Molti, i vantaggi per i cittadini, per i quali ricevere le notifiche per via digitale significa garantire libertà, comodità e inclusività.

I cittadini potranno accedere all’atto notificato direttamente dal proprio dispositivo, in qualsiasi luogo e momento, tramite diversi canali, sull’app IO o dalla propria PEC, ricevendo un avviso con un’email o un sms. Questo permetterà di ridurre i tempi di recapito, risparmiare sui costi di notificazione e scaricare e archiviare gli atti in digitale, compiendo una scelta sostenibile anche per l’ambiente. Per quanti, invece, vorranno continuare ad affidarsi ai metodi tradizionali di notifica e ricezione, la piattaforma assicurerà l’invio delle comunicazioni anche in formato cartaceo presso la residenza del cittadino.

La Piattaforma Notifiche offre vantaggi anche agli enti pubblici, per i quali garantisce un sistema più efficiente e sicuro di invio delle comunicazioni, sollevando le amministrazioni dalla gestione dell’intero processo di notificazione. Gli enti mittenti devono solo depositare l’atto da notificare sulla piattaforma che si occuperà dell’invio, per via digitale o analogica. Con Piattaforma Notifiche, diminuisce l’incertezza della reperibilità dei destinatari e si riducono i tempi e i costi di gestione.