Attestati di ringraziamento alle 4 giovani donne castiglionesi della cooperativa Tanaquilla l’attività svolta con impegno, dedizione e passione in questi ultimi anni presso il Sistema Museale Castiglionese.

“Ad Arianna, Antonella, Silvia e Sara per aver dato vita alla Cooperativa Tanaquilla che in questi anni ha erogato servizi alla nostra comunità in particolare per il Sistema Museale Castiglionese, il mio ringraziamento e quello dell’amministrazione comunale”. All’indomani dell’incontro in comune con le 4 giovani castiglionesi il sindaco Mario Agnelli le ringrazia pubblicamente per la preziosa attività prestata presso il Sistema Museale Castiglionese. “Purtroppo” – continua il sindaco Agnelli – “il progetto si è interrotto alla fine dello scorso anno ma restano oltre ai risultati raggiunti la sana determinazione di quattro giovani ragazze che divertendosi hanno lavorato facendo quello che più erano capaci di fare”. Durante l’incontro sono stati consegnati degli attestati di ringraziamento che recitano “L’amministrazione comunale esprime riconoscenza alla cooperativa Tanaquilla per l’attività svolta con impegno, dedizione e passione”. Sono stati due anni e mezzo intensi e proficui per le tante iniziative svolte dalla didattica presso il Sistema Museale all’organizzazione di eventi, dalle visite guidate all’attività svolta presso l’Ufficio Turistico. Ma soprattutto quest’esperienza narra di 4 giovani donne che dalle difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria e non facendosi scoraggiare dagli imprevisti hanno iniziato quest’avventura che le ha formate dal punto di vista lavorativo.