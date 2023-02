Banca Tema dona dolci e specialità a Casa Pia e Casa Thevenin

Dolci specialità gastronomiche in regalo a Casa di Riposo “Fossombroni” e Casa Thevenin. L’iniziativa solidale è stata concretizzata dalla filiale di via Romana di Banca Tema che ha dimostrato vicinanza e attenzione verso le attività condotte dai due istituti cittadini, prevedendo una golosa donazione per i loro ospiti e per i loro operatori. Questa banca rinnova anno dopo anno il proprio impegno in iniziative di beneficenza a sostegno di situazioni di bisogno o di enti impegnati in ambito socio-sanitario e, in quest’ottica, la volontà è stata ora di promuovere un gesto di matrice intergenerazionale orientato a più fasce d’età, dai minori agli anziani.

Casa di Riposo “Fossombroni” e Casa Thevenin rispondono infatti a bisogni diversi all’interno delle mura della città, con un servizio strutturato in stretta sinergia con il Comune di Arezzo che abbraccia le diverse fasi della vita della persona: la prima, affettuosamente nota come Casa Pia, si occupa di accoglienza e assistenza per anziani autosufficienti e non-autosufficienti, mentre la seconda è un riferimento per il sostegno e per la tutela di bambini e donne in situazioni di disagio.

Lo statuto sociale della banca indica esplicitamente il perseguimento di un orientamento volto a costruire il bene comune, dunque questa donazione si pone proprio su questo solco. Il personale di Banca Tema ha effettuato la consegna nelle mani di Debora Testi e di Sandro Sarri, presidenti rispettivamente di Casa di Riposo “Fossombroni” e Casa Thevenin, che potranno così distribuire i dolciumi all’interno dei due istituti per concretizzare una piacevole sorpresa per i loro utenti.

«Si tratta di una sorpresa doppiamente dolce – spiegano Testi e Sarri. – La dolcezza del prodotto donato, in questi casi, si unisce alla dolcezza del gesto solidale. Ringraziamo dunque la filiale di via Romana di Banca Tema per questa iniziativa che testimonia, ancora una volta, il generoso sostegno ai nostri servizi e l’incondizionato affetto verso i nostri utenti da parte del territorio aretino».