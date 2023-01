Benedizione degli animali. Domenica 22 gennaio alla Chiesa della Collegiata

L’ASD Cavalieri per Caso in Valdichiana, nel giorno della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, Santo protettore degli animali, organizza per domenica prossima 22 gennaio alle ore 11.40 presso la Chiesa della Collegiata, al termine della Santa Messa, la tradizionale benedizione degli animali.

L’appuntamento religioso sarà preceduto da una passeggiata/trekking che permetterà alle persone che interverranno di conoscere le bellezze del nostro territorio. Sarà presente anche la Polizia Municipale a cavallo e gli uomini dell’Arpec, Protezione Civile a Cavallo.

Il programma prevede alle ore 9.00 il ritrovo presso il circolo de “La Noceta”, alle ore 9.30 la partenza della passeggiata verso il centro storico castiglionese passando da viale Bartolomeo della Gatta, alle ore 11.00 Santa Messa, al termine, intorno alle ore 11.40, benedizione degli animali.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare all’iniziativa con i propri animali.

“Si tratta della decima edizione, terza effettuata presso la Collegiata di Castiglion Fiorentino e sempre più persone partecipano a questa iniziativa dal sapore antico e dedicata ai nostri amici animali” dichiara il presidente dell’associazione, Sauro Rosini.

La festa di Sant’Antonio Abate cade a metà gennaio, si lega al momento in cui torna la luce e che porta vita e fertilità ai campi. Il falò brucia il passato e la vita riparte dalla cenere che purifica e rende fertile. E’ la notte tra il sacro e il profano, la notte in cui si narra gli animali parlino. Sant’Antonio, eremita ultracentenario, è stato considerato curatore delle malattie più terribili, lenitore del dolore dello spirito, e molti ricorrevano a lui per la sua fama di santità anche in vita; oggi protettore del bestiame e dei campi, si ricorda attraverso la benedizione degli animali e del loro cibo.

Per l’occasione sono previste delle modifiche alla viabilità, in particolare durante il passaggio del corteo, via Bartolomeo della Gatta, Viale Marconi, Porta Fiorentina, Corso Italia, Via Dante Alighieri, P.zza Sant’Agostino, Via San Giuliano per raggiungere Piazza della Collegiata dove alle 11:40 ci sarà la benedizione di tutti gli animali, verrà sospesa la circolazione veicolare. Dalle ore 8 alle 12.30 è istituito il divieto di sosta in piazza della Collegiata.