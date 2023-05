Bibbiena: tecnici Nuove Acque al lavoro martedì 16 maggio a Partina  

Martedì 16 maggio è in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto di Partina, nel comune di Bibbiena, che comporterà temporanee interruzioni dell’erogazione idrica e variazioni di pressione nella fascia oraria 8:30-16:00 in via Rosa Scoti Franceschi, via Santa Rita, piazza Montini, via di Vignarosa e piazza Rimaggio. Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.