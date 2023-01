Camion si ribalta con un carico di letame, nessuna persona è rimasta ferita

I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti alle ore 12:55 nel comune Civitella in Val di Chiana in via del Sembolino, per un incidente stradale, dove un mezzo pesante che trasportava bitume, si è ribaltato finendo fuori dalla sede stradale. Non risultano persone coinvolte.

I Vigili del fuoco intervenuti anche con l’autogru, hanno provveduto a riportare l’assetto del veicolo su gomma e sulla sede stradale per la successiva rimozione.

Circolazione bloccata durante le manovre di ribaltamento.