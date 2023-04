Camucia, tecnici Nuove Acque al lavoro venerdì 21 aprile

Venerdì 21 aprile è in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto di Cortona, che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica nella fascia oraria 9:00-15:00 a Camucia in via Lauretana, via dell’Esse, via Sandrelli, via 2 Giugno, via XXV Aprile, via di Murata, via Verdi, via A. Capitini, p.le Europa, via Darwin, viale Galimberti, via dei Mori, via Falcone e Borsellino, via del Frantoio, via La Pira, piazza Chateau Chinon, Salcotto, Vallone, Casorbica, San Marco in Villa e via Gramsci dal n. 29. Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.