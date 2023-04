Castel Focognano, tecnici Nuove Acque al lavoro mercoledì 5 aprile

Mercoledì 5 aprile è in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto di Pieve a Socana, nel comune di Castel Focognano, che comporterà temporanee sospensioni dell’erogazione idrica, variazioni di pressione e localizzati fenomeni di torbidità nella fascia oraria 9:00-16:30 a Rassina e Pieve a Socana, più precisamente in via Fra Lorenzo, via Fosso al Ciliegio, via Aldo Moro, via Sant’Antonio, via Pietro Nenni, via Ponte sull’Arno e via Molin d’Arno. Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida.