Castiglion Fiorentino, emergenza lupi: le raccomandazioni della Prefettura

Come noto, negli ultimi mesi si è registrato un incremento delle segnalazioni da parte di privati cittadini relative all’avvistamento di esemplari di lupo vicino ai centri abitati con la conseguente preoccupazione per l’incolumità dei residenti. Nella circolare della Prefettura si fanno presente i comportamenti da mettere in atto per evitare l’avvicinamento dei lupi ai centri abitati. Nello specifico sono:

ridurre ogni possibile attrattiva, soprattutto in orario notturno, facendo particolare attenzione al fatto che non siano accessibili rifiuti domestici;

non lasciare all’aperto cibo per cani e per gatti;

non dare o lasciare mai cibo ad un lupo;

tenere in casa gli animali domestici durante la notte;

in caso di avvistamento avvisare tempestivamente la Forze di Polizia.

“La presenza dei lupi vicino ai centri abitati è un tema complesso e di difficile risoluzione. Pertanto riteniamo che le raccomandazioni della Prefettura siano pertinenti e, al momento, le poche se non uniche strategie da mettere in atto. Raccomandiamo, quindi, a tutti i cittadini di adottare i comportamenti adeguati per allontanare i lupi o cani selvatici come l’eliminazione dei rifiuti della raccolta differenziata, in particolare l'”umido” o il cibo per gli animali domestici fuori dalle proprie abitazioni. Bisogna sempre ricordare che un lupo è un animale selvatico, da rispettare nel suo ecosistema e mantenere selvatico” conclude l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.