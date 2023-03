Castiglion Fiorentino, finale col botto per il VI Gran Galà dello Sport

Si è conclusa con una pioggia di applausi il VI Gran Galà dello Sport – Città di Castiglion Fiorentino: un grande evento organizzato dal Comune di Castiglion Fiorentino con la collaborazione del Premio Internazionale Fair Play Menarini e con il patrocinio del CONI, che ha portato sul palcoscenico del Teatro “Mario Spina” un nutrito parterre di campioni e giovani talenti del panorama sportivo italiano e internazionale. Durante la serata, sono stati, infatti, consegnati ai protagonisti dell’edizione 2023, nove riconoscimenti intitolati alla memoria di alcuni grandi personaggi che hanno scritto le più belle pagine della storia dello sport, rappresentando i valori dell’etica, del fair play e della sana pratica agonistica.

“Partecipare al Gran Galà dello Sport castiglionese è stata una grande emozione – commenta Antonello Biscini, presidente della Fondazione Fair Play Menarini – È stata una serata che ci ha dato una conferma in più di come questa manifestazione, organizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino, continui con successo a promuovere i valori etici alla base dello sport e condivida con il Premio Internazionale Fair Play Menarini la promozione di questi principi premiando non solo grandi nomi, ma anche giovani talenti di oggi che saranno i testimonial di domani”.

Condotta dai giornalisti Ludovica Scardia e Matteo Marzotti, la cerimonia di premiazionesi è aperta con il noto pilota spagnolo Nani Roma, già vincitore di due Dakar, a cui è stato conferito il premio in onore del campione castiglionese Fabrizio Meoni. Riflettori puntati anche sull’ingresso di Maurizio Sarri che, aggiudicandosi il Premio “Corrado Viciani”, ha ripercorso la sua emozionante carriera, dagli esordi nel calcio dilettanti ai campi della serie A.

Il Premio “Mario D’Agata” ha visto protagonista la plurititolata pugile professionista Simona Galassi, mentre il Premio “Alfredo Martini” è stato ritirato dallo storico ciclista Giuseppe Saronni, proprio in occasione del 40° anniversario del suo trionfo alla Milano-Sanremo del 1983. Spazio anche ad Andrea Zorzi, acclamato pallavolista azzurro della “Generazione di Fenomeni”, a cui è stato consegnato il Premio “Vigor Bovolenta”, e alla giovane promessa del tennis Stefano Palanza, insignito del Premio “Federico Luzzi”, alla vigilia della sua partenza per il raduno tecnico con la Nazionale U12 a Tirrenia.

La serata ha visto, inoltre, il giovane attaccante dell’Ascoli, Filippo Palazzino, aggiudicarsi il riconoscimento dedicato al ricordo del campione del mondo Paolo Rossi, istituito proprio quest’anno, mentre il Premio “Gianni Di Marzio” è stato assegnato alla punta di diamante del Palermo, Matteo Brunori.

“Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa edizione che suggella il grande connubio tra la città e lo sport di alto valore. Un grazie a tutti gli sportivi che hanno calcato il palcoscenico dello Spina in questi anni e un grazie alla Misericordia che ancora una volta ci ha affiancato in questa evento che ha come fine ultimo proprio un aiuto concreto verso la Confraternita” ha concluso il sindaco Mario Agnelli.

La serata verrà trasmessa su Sport Italia, canale 60 DTT, domani, mercoledì 22 marzo alle ore 21.00