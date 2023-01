Castiglion Fiorentino: lavori di manutenzione alla rete idrica lunedì 9 gennaio

Lunedì prossimo 9 gennaio, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Castiglion Fiorentino.

Dalle 9.00 alle 13.00, l’erogazione idrica potrà subire delle variazioni di pressione, collegate a momentanei fenomeni di torbidità, fenomeni che potrebbero protrarsi anche nelle ore successive al termine dei lavori.

Le zone interessate sono via Piave, via Umbro Casentinese, via Palazzuolo, via Osteria, loc. Santa Lucia, via Pozzo Nuovo, loc. Romanelli, via Misericordia e Manciano.