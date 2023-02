Castiglion Fiorentino: martedì lavori di manutenzione della rete idrica

Martedì prossimo 7 febbraio, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Castiglion Fiorentino. Dalle 10.00 alle 15.00, l’erogazione idrica verrà interrotta in viale Mazzini, via Cupa, via Pisacane, via D. Minzoni, via F.lli Cervi e via Cavour. Ripristinando il servizio non sono da escludere momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che potrebbero protrarsi anche alla giornata successiva.