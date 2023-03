La città di Castiglion Fiorentino sempre più città dello sport e di sportivi. È di questi giorni la notizia della nuova vittoria di Mattia Menditto, giovane atleta dell’associazione “Arcieri Castiglionesi”, che sabato scorso a Rimini si è laureato Campione Italiano Indoor Arco Olimpico nella categoria ragazzi.

Questo fine settimana, invece, la città della Torre del Cassero ha ospitato due eventi di rilievo regionale che hanno richiamato, complessivamente oltre 500 atleti. Nello specifico si tratta della 1° Prova Regionale Ginnastica Ritmica C.S.E.N – Categorie 2°e 3° Livello, Silver Cup e Golden Cup” organizzata da C.S.E.N Comitato Provinciale Arezzo in collaborazione con la ASD OLIMPÊA di Castiglion Fiorentino e tenutasi al Pala-Meoni, e la prima prova del Campionato Toscano di Enduro organizzata dal Moto Club “Fabrizio Meoni”.

“Grande soddisfazione per la capacità delle associazioni castiglionesi non soltanto di far crescere dei giovani atleti portandoli all’eccellenza ma anche per l’attitudine ad organizzare eventi che superano i confini locali riscuotendo apprezzamenti e ammirazione da tutti i partecipanti. Lo scorso fine settimana ha dato, quindi, la cifra del legame tra la città e il mondo sportivo con le sue discipline, magari molto diverse tra di loro, ma accomunante dalla stessa passione e dallo stesso spirito di sana e rispettosa competizione.” Conclude l’assessore all’associazionismo Chiara Cappelletti.