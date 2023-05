Chiusa per frana la SS258 “Marecchia” a Badia Tedalda

La strada statale 258 “Marecchia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, a causa di una frana che occupa l’intera carreggiata. Il traffico leggero di lunga percorrenza è deviato sulla E45. I mezzi pesanti devono invece percorre la A1 in quanto sulla E45 vige temporaneamente il divieto di transito al traffico pesante tra Sansepolcro e Ravenna a causa dell’alluvione nel cesenate. Il personale Anas è intervenuto sul posto al fine di valutare tutti gli interventi necessari per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.