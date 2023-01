Claudio e Giovanni Baglioni sul palco del Regio di Torino – VIDEO

Il Tour Dodici Note Solo Bis di Claudio Baglioni ha fatto tappa lunedì 16 gennaio 2023 al Regio di Torino, recuperando la data del 27 novembre 2022 rimandata per influenza.

Il Teatro ha registrato l’ennesimo sold out.

Il pubblico, entusiasta e partecipe, ha potuto assistere ad una performance inaspettata.

Claudio Baglioni ha cantato la canzone Via accompagnato dalla chitarra del figlio Giovanni.

Giovedì 16 febbraio 2023 il Dodici Note Solo Bis farà tappa al Teatro Petrarca di Arezzo.

Chissà che non ci sia anche per il pubblico aretino in serbo una nuova inaspettata sorpresa.

Intanto i biglietti sono andati sold out in poche ore.

in copertina foto di Luca Brunetti Photography

https://www.facebook.com/lucabrunettiphotographer