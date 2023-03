Continua “Le Piazze del Sapere”: venerdì Giusi Di Meo presenta “Le storie che ami inventare”

Narcisismo patologico, dipendenze affettive e relazioni tossiche. Questi gli ingredienti della storia “d’amore” che sarà raccontata nel prossimo appuntamento delle Piazze del Sapere, rassegna per la promozione della lettura organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per l’edizione di marzo, con la preziosa collaborazione dell’associazione “Hey there! I am using theater” e della Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

Venerdì 24 marzo alle 17,30 a Palomar, la casa della cultura di San Giovanni Valdarno, Giusi Di Meo presenterà il suo romanzo d’esordio “Le storie che ami inventare” (Phasar Edizioni).

Cassandra ha una vita piena e soddisfacente. Le manca solo una cosa: l’amore. Questo arriva quando conosce Marco, che per lei incarna l’uomo perfetto. Quando Cassandra, però, scoprirà un segreto sul suo compagno, attraverso una escalation di bugie e rivelazioni, inizierà a svelarsi ai suoi occhi chi si cela realmente dietro quella maschera così affascinante.

Giusi Di Meo è nata nel 1976 a Monaco di Baviera, ma ha vissuto fin da piccola a San Giovanni Valdarno. Per questo si ritiene una sangiovannese Doc nonostante risieda ormai da molti anni a Terranuova Bracciolini. Ha svolto molti lavori e, attualmente, è dipendente di Unicoop Firenze proprio presso il punto vendita di San Giovanni. Felicemente sposata con Tommaso, hanno una figlia, Virginia, di 17 anni. Giusi dedica il suo tempo libero al volontariato nell’associazione Liberamentecane che si occupa del benessere e recupero di cani abbandonati, ospiti dei canili.

“le storie che ami inventare” è il suo romanzo d’esordio, pubblicato da Phasar Edizioni, in collaborazione con il Big Ben Studio, dedicato ad un tema attuale, che coinvolge sempre più persone, spesso inconsapevolmente.

L’autrice sarà accompagnata da Lorenzo Puopolo, docente di lettere presso l’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini.

Ultimo appuntamento con Le Piazze del sapere di marzo sarà sabato 25 alle 16,30 con la presentazione del libro di Giorgio Sacchetti “Piombo con piombo. Il 1921 e la guerra civile italiana”. (Carocci Editore).