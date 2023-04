Controlli con arresti e denunce effettuati dai carabinieri di Bibbiena

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena nel corso delle attività di controllo del territorio portate a compimento durante gli ultimi giorni hanno arrestato due persone nonché segnalato assuntori di sostanze stupefacenti e denunciato un’ulteriore persona per guida in stato d’ebbrezza.

Veniamo ai dettagli. I Carabinieri della Stazione di Poppi mentre percorrevano la SR 71 hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto stazionare nei pressi di un esercizio commerciale. Controllati i documenti, in virtù di alcuni pregressi specifici, i militari decidevano di operare una perquisizione, all’esito della quale venivano rinvenuti più di 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Nelle vicinanze, i colleghi della Stazione di Bibbiena, fermavano e segnalavano alla Prefettura, una persona che aveva nella sua disponibilità pochi grammi della medesima sostanza e di marijuana per uso personale.

Sempre al fine di contrastare le dipendenze, il fenomeno dello spaccio, le condotte pericolose alla guida, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile denunciavano per guida in stato di ebbrezza un giovane, che aveva valori nel sangue di 2,78 G/L, recidivo nella specifica condotta. La patente di guida gli è stata ritirata, il veicolo sottoposto a sequestro per la confisca.

Infine i Carabinieri dello stesso Nucleo, questa volta l’Aliquota Operativa, in collaborazione con la Stazione di Rassina, hanno svolto una speditiva attività di indagine, conclusasi con successo, per il rintraccio di una donna evasa dagli arresti domiciliari. I militari l’hanno sorpresa a bordo del treno Arezzo – Stia. Dopo l’arresto è stata tradotta presso il carcere di Firenze Sollicciano.

In questi giorni di festività pasquali i Carabinieri raccomandano di segnalare al 112 qualsiasi situazione sospetta. Sono in atto numerosi servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere il fastidioso fenomeno dei furti in abitazione, purtroppo verificatisi in più di un caso nel weekend scorso. I consigli sono quelli consueti: non lasciare chiavi nei vasi, sotto il tappetino di ingresso o altri luoghi comuni. Così come inserire sistemi di allarme, chiudere porte e finestre. È fondamentale però come anticipato, segnalare al 112 le situazioni, anche nel dubbio, che possano apparire come sospette. Sarà cura dell’Arma verificare quanto segnalato.