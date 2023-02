Cortona, al via i lavori di messa in sicurezza del “Cammino di San Francesco”

Sono in partenza gli interventi di messa in sicurezza del «Cammino di San Francesco in Toscana». I lavori saranno realizzati grazie al finanziamento del Ministero della Cultura. Il tratto interessato dagli interventi attraversa un territorio caratterizzato da notevole pregio sul piano paesaggistico, architettonico, storico-culturale e ambientale. Gli interventi di messa in sicurezza sul tracciato nel territorio comunale di Cortona sono prevalentemente situati nel primo tratto scendendo dall’Eremo delle Celle verso Cortona, lungo la strada vicinale dei Cappuccini. Seguono poi alcuni interventi più sparsi consistenti nell’effettuare la ricarica e stesura di pietrisco lungo la strada vicinale di Fonteluccia ed un breve tratto di parapetto in corten e cordolo in legno in corrispondenza dell’attraversamento del Fosso di Loreto.

L’obiettivo è quello di realizzare condizioni per una percorribilità del percorso ad un livello di sicurezza adeguato. Infatti, trattandosi di sentieri escursionistici in natura occorre avere un grado di sicurezza tale da minimizzare il rischio di incidenti o disagi, fermo restando il rispetto di regole, comportamenti e condizioni d’uso idonei. L’importo totale delle opere è pari a 87mila euro e sarà finanziato dal Ministero, la consegna dei lavori avverrà entro il mese di febbraio e la durata degli stessi è prevista in cento giorni.

«Cortona investe sulla promozione della sua identità di città francescana – dichiara il sindaco Luciano Meoni – l’Eremo delle Celle rappresenta un elemento attrattivo per il turismo religioso e in particolare per tutti coloro che vogliono ripercorrere il cammino verso Assisi. La nostra città, con la chiesa di San Francesco e le reliquie conservate al suo interno, può essere ulteriormente valorizzata».