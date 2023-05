Cortona, al via il primo Festival della Bandiera “Bigordi Banderie”

Sabato 27 maggio Cortona sarà teatro del primo festival della bandiera «Bigordi Banderie», un nuovo appuntamento organizzato dal Gruppo storico e sbandieratori con il contributo del Consiglio dei Terzieri, la collaborazione con l’associazione internazionale European Confederation of Flags e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il nome della manifestazione è stato ripreso direttamente dallo Statuto di Cortona risalente al 1325 dove vengono citati dei giochi in onore della futura Santa Margherita, i giochi venivano svolti con l’ausilio di alcune bandiere dalle lunghe aste, appunto le «Bigordi Banderie».

Si tratta di una manifestazione che permetterà di far incontrare e quindi far conoscere le varie scuole di bandiere, non solo in Italia, ma anche nel mondo, con diversi stili, colori e riferimenti storici. La giornata è organizzata in tre eventi principali: «In Piazza», alle ore 10 nel cortile di Palazzo Casali, l’appuntamento di condivisione per gruppi storici, un’occasione di incontro per stringere rapporti e creare legami. Alle ore 16 segue in piazza Signorelli l’esibizione dei gruppi storici provenienti dall’Italia e dall’Europa. Saranno presenti i gruppi di sbandieratori di Bretten e di Costanza per la Germania e di Bibbiena per l’Italia. A seguire alle ore 18 si tiene «Ludant», un workshop di bandiera, tamburo e chiarina, sempre in piazza Signorelli.