Cortona, ecco il progetto per portare acqua e metano a Pietraia

Una nuova sinergia fra Amministrazione comunale, cittadini e società partecipate sta portando un ulteriore risultato concreto per la frazione di Pietraia. È quanto è stato presentato ieri sera, giovedì 4 maggio, nel corso dell’assemblea pubblica che si è tenuta nella sala civica, per illustrare il prolungamento della rete idrica e del metano.

«Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – abbiamo unito le forze insieme a Centria ed a Nuove Acque per un intervento che porterà gas naturale e risorsa idrica alla frazione di Pietraia. È un intervento impegnativo che si aggira intorno a 1,7 milioni di euro con una compartecipazione fra Comune di Cortona, cittadini e società pubbliche. Il risultato sarà quello del raggiungimento delle utenze della frazione e anche delle zone limitrofe».

L’incontro pubblico di presentazione si è svolto insieme ai tecnici e rappresentanti di Centria, Coingas, Nuove Acque e alla popolazione. «Si tratta di un altro risultato che non era scontato e che in prima persona come sindaco ho voluto fortemente insieme a tutta la maggioranza. Un risultato che ci rende orgogliosi, perché un’altra frazione viene così raggiunta dalle reti dei servizi pubblici per l’acqua e il metano», conclude Meoni.